La Junta de Govern Local ha aprovat aquest matí l’expedient de contractació de les obres per renovar el sistema d’aire fred i calefacció de la Biblioteca Vapor Badia; i la renovació integral de la coberta. El projecte té un cost de quasi un milió d’euros. Les obres s’aprofitaran també per renovar els equips situats a la coberta de l’edifici i per impermeabilitzar el terrat. El nou sistema de climatització funcionarà de forma independent a la biblioteca, a la sala d’actes i altres espais. Fonts del consistori auguren que les obres estaran enllestides durant el 2025.

Desmuntaran instal·lacions, però no tancarà

Per dur a terme aquesta renovació serà necessari desmuntar completament totes les instal·lacions i màquines que s’hi allotgen per tornar a muntar-les un cop realitzada la nova coberta. Els equips que es tornin a instal·lar seran nous. Mentre durin les obres no es preveu el tancament de la biblioteca i es procurarà que els treballs no interfereixin en l’activitat habitual de la sala. No es descarta, però, que hi hagi alguna afectació puntual i localitzada.