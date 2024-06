L’oposició retreu al Govern les despeses de diversos viatges oficials

Tots els grups de l’oposició a l’Ajuntament de Sabadell han retret al Govern, en el ple de juny celebrat aquest dimarts a la tarda, diverses despeses corresponents a 12 viatges de l’alcaldessa, Marta Farrés, alguns regidors de l’executiu i tècnics del consistori.

L’ordre del dia del plenari incloïa diversos punts poc freqüents (perquè feia anys que no s’havia produït aquesta situació) per resoldre les discrepàncies plantejades per la intervenció general de l’Ajuntament sobre tres viatges de càrrecs electes i nou de tècnics municipals per diferents temes relacionats amb la seva feina.

Segons ha detallat el Govern, l’origen del conflicte és en el reial decret que regula els preus per aquests viatges de representació institucional, un document que no s’actualitza des del 2005 i els costos han augmentat des d’aleshores un 57,6% segons l’executiu. Per tant, justifiquen, en alguns casos el cost del desplaçament no s’ajusta als marges que recull la normativa. En el mateix ple s’ha aprovat part de la solució, respecte als regidors (aquí s’inclou l’alcaldessa) que és un document que recull les indemnitzacions per dietes d’allotjament i manutenció que actualitza els preus al moment actual. Quedarà pendent veure si a nivell estatal s’actualitza el reial decret, perquè és el que s’utilitza de referència pels funcionaris; no pels càrrecs electes, els regidors, pels quals era orientatiu.

De què es parlava en els viatges?

Marta Farrés ha defensat que es tracta de tres viatges que es van fer per “parlar de la caserna [de la Guàrdia Civil], de Correus, amb Habitatge per intentar fer-hi pisos; a veure una exposició per agafar idees pel futur museu de Sabadell”. Expedicions, com ha afegit el primer tinent d’alcaldessa, Pol Gibert, “per anar a buscar inversions, formar-se, influir. Anar als llocs on es decideixen coses a intentar influir per aconseguir inversions per Sabadell”. Gibert s’ha mostrat segur que el retorn d’aquestes inversions serà molt més alt que el cost dels desplaçaments.

L’oposició, que té minoria al plenari, ha criticat especialment el cost i la gestió d’aquests tres viatges amb càrrecs polítics. “No qüestionem que es facin viatges, sinó que la despesa ha estat fora dels paràmetres”, ha dit el portaveu d’ERC, Gabriel Fernàndez. El sabadellenc també ha posat sobre la taula que la gestió d’aquests viatges la podria fer directament el consistori amb els seus funcionaris, sense haver de contractar una agència de viatges. Aquest punt ha estat rebatut per la pròpia alcaldessa, que ha assegurat que l’agència permet ser més àgils per fer canvis d’última hora.

Des de la Crida, el regidor Oriol Rifer ha criticat que en un d’aquests viatges a Madrid, que ha dit que va costar uns 1.300 euros, l’alcaldessa hi anés acompanyada del regidor d’Habitatge, Eloi Cortés, “per anar a parlar de desnonaments i com fer-los més àgils. Mentrestant, aquí a Sabadell tenim un intent de desnonament cada dia, veïns sense llar que són traslladats a pensions fora de la ciutat i, això, sense parlar dels preus desorbitats de l’habitatge”.

Un dels viatges a Madrid fa referència a una reunió de l’Arc Metropolità que presidia Marta Farrés amb representants del govern espanyol. El portaveu de Sabadell En Comú Podem, Joan Mena, ha subratllat que “si vostè es desplaça com a presidenta de l’Arc Metropolità, qui hauria d’assumir les despeses d’aquest desplaçament no és l’Ajuntament sinó l’entitat que representava en aquell moment”.

Farrés ha dit que tots els alcaldes que van participar en la reunió i, per tant, van viatjar, van pagar el desplaçament amb fons dels seus respectius consistoris perquè aleshores l’entitat “no tenia capacitat jurídica per actuar” ja que s’havia constituït recentment i no tenia pressupost. Per la seva part, la regidora portaveu del PP, Cuca Santos, ha destacat que “s’ha de buscar l’austeritat” en els desplaçaments sufragats amb diners públics.