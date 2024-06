Sabadell no reclamarà a la UAB la propietat del Círcol Republicà Federal

El ple municipal ha rebutjat la moció d’ERC, a la qual es va sumar la Crida, per instar l’Ajuntament a demanar a la UAB que torni la titularitat del Círcol Republicà Federal al seu “propietari legítim per reparar-ne la confiscació franquista” o bé, que el municipalitzi si no es poden localitzar els hereus. Es tracta de l’edifici situat al carrer de Narcís Giralt, 40 (Centre), denominat històricament ‘catedral republicana del Vallès’ per ser un punt de trobada dels republicans el segle passat.

Tot i que l’Ajuntament ja disposa de l’edifici perquè li cedeix la UAB gratuïtament durant 50 anys, el document proposava restituir-ne la propietat en els seus hereus legítims. El Círcol va néixer el 1887 com a entitat successora del Cercle Democràtic Federal Instructiu de Sabadell, que era una entitat cooperativa que formava part del Partit Republicà Democràtic Federal de Francesc Pi i Margall. El 1931, alguns membres del CRF es van alinear amb la recent fundada Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i van fundar la secció local del partit, denominada Casal Català d’Esquerra de Sabadell. I, durant la guerra civil, el Círcol es va adherir a ERC.

El 1939, com defensa Esquerra, el CRF era “tècnicament, una associació amb socis identificables, i propietaris, per tant, de l’immoble”. Però amb la victòria de Franco l’edifici va ser confiscat per la Falange. Al cap d’uns anys, el 1950 l’edifici es va convertir en la seu de la Escuela Pericial de Comercio, que més endavant es va traspassar a la UAB, i de la qual va néixer l’actual Escola Universitària d’Estudis Empresarials, situada actualment al carrer dels Emprius. I, des d’aleshores, “l’Autònoma no va retornar l’edifici als seus hereus vius ni ho ha fet, en plena democràcia, al mateix Ajuntament de la ciutat”, remarca ERC.