ERC suma la Crida en la moció per recuperar el Círcol Republicà Federal

El grup municipal d’ERC preveu presentar al ple d’aquest mes de juy, amb novetats, la moció que va quedar sobre la taula en l’anterior plenari que reclama que s’identifiquin els hereus del Círcol Republicà Federal o que passi a mans de l’Ajuntament si això no és possible. Es tracta de l’edifici situat al carrer de Narcís Giralt, 40 (Centre), propietat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que el té cedit gratuïtament a la ciutat de Sabadell, que alhora el presta a diverses entitats com l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV).

La moció incorpora dues novetats respecte al document presentat fa un mes. D’entrada, la Crida per Sabadell s’hi ha sumat com a proposant; i també s’afegeix la creació d’una taula ciutadana per la memòria i la reparació dels danys causats pel franquisme i pel reconeixement de les víctimes.

Segons el portaveu republicà, Gabriel Fernàndez, amb aquests canvis “estem en la millor situació per poder presentar aquesta moció i esperem que tots aquells que ens reconeixem forces polítiques hereves del que va ser el Círcol Republicà Federal, els valors republicans i, sobretot, aquells que lluitem per la justícia i la reparació del feixisme durant la dictadura franquista hi estiguem d’acord”. Fernàndez s’ha reunit aquest divendres amb el rector de la UAB, Javier Lafuente, per explicar-li el contingut de la moció, que està previst que es debati a la sessió del pròxim dinarts, 25 de juny.

Per la seva part, el regidor de la Crida Oriol Rifer reclama que l’administració “posi tots els mecanismes per reparar aquesta expropiació” perquè el Círcol recuperi “la funció que feia aquest espai com a element polític i que considerem que hauria de seguir sent a la ciutat”.