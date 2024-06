Cipo estrena nova cuina a Sabadell: “Volem ampliar el servei”

Cipo inaugura una nova cuina per ampliar el servei de càtering i hostaleria que ofereix l’Amanidor, que dona feina a persones amb discapacitat intel·lectual. La nova cuina s’ha inaugurat a la seu de Cipo, del carrer de l’Himàlaia, que es convertirà en el punt neuràlgic del servei de restauració i càtering de l’entitat. “El gran objectiu és donar noves oportunitats laborals a les persones amb discapacitat intel·lectual”, ha exposat Joan Madaula, president de Cipo, durant la inauguració del nou espai.

Disposar de més espai permetrà a l’Amanidor oferir nous serveis a empreses, entitats i administracions, una oferta de càtering i generar nous llocs de treball al col·lectiu i nous serveis del Centre Especial de Treball (CET). “Volem incloure el valor social en l’oferta de restauració i càtering local i comarcal, ser una alternativa per a empreses que volen apostar per models socialment sostenibles, per la diversitat i per la igualtat d’oportunitats”, exposa Jordi Garcia, gerent de l’entitat. Es plantegen impulsar nous espais d’Amanidor a altres municipis del Vallès –ara també es troba a Castellar del Vallès– per a oferir noves oportunitats laborals i de formació professional.

Les obres a la seu han permès adequar de l’espai de cuina de les instal·lacions, que es convertirà en la cuina central de L’Amanidor. Des d’aquí s’elaboraran tots els menús diaris i es distribuiran als diferents centres. Ara, totes les preparacions es fan a L’Amanidor de la Creu de Barberà. “La manca d’espai no ens permetia fer créixer el servei, estem al límit de capacitat”, explica Garcia.

L’Amanidor prepara un miler de menús a la setmana. “Amb la nova cuina, volem ampliar el servei de càtering i, properament, encarregar-nos dels àpats a domicili de la zona nord”, afegeix. En aquest sentit, el projecte prioritza els productes de proximitat i s’ha creat un hort a la seu de Cipo, que subministrarà a la cuina algunes verdures, fruites i hortalisses de temporada. “Els treballadors de l’Amanidor, les persones ateses al Centre Ocupacional i l’equip de Jardineria s’encarregaran del manteniment de l’hort”, destaca Garcia.

Dos anys de l’Amanidor

La cafeteria de l’Amanidor és un servei laboral de Cipo que s’estrenava el 2022 al Casal de Gent Gran de la Creu de Barberà i ofereix cuina de proximitat i a preus assequibles. “Hi ha contractades vuit persones amb discapacitat intel·lectual i cinc professionals de suport, a banda de les persones en pràctiques”, diu Garcia. El Centre Especial de Treball és una de les grans potes de Cipo: és la part productiva, una empresa formada per persones amb discapacitat intel·lectual. L’entitat, però, també posa el focus en l’inserció laboral a l’empresa ordinària.