Sabadell tindrà una nova escola bressol? El ple municipal va aprovar ahir la construcció d’una nova escola bressol municipal a la Concòrdia durant aquest mandat. La moció del grup de Sabadell en Comú Podem va tenir una bona rebuda i va prosperar amb els vots a favor de tots els grups municipals, a excepció de la ultradreta que va abstenir-se.

Els comuns proposaven en la seva moció fer una revisió en profunditat de la planificació educativa a Sabadell per a l’etapa 0-3, en base a la gratuïtat, l’evolució de la natalitat i els canvis demogràfics que experimenta el municipi. El grup sosté que cal definir com prioritària una nova escola bressol en la Concòrdia, i iniciar els tràmits per estudiar on s’hauria de construir i amb quin cost.

La reivindicació dels comuns va venir motivada per la notícia de les 400 famílies que han quedat en llista d’espera per accedir a una llar d’infants municipal per al curs que ve, com us explicàvem en aquest mitjà fa uns dies.