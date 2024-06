Un grup d’entre vuit i deu sanitaris de l’Hospital de Terrassa han estat agredits violentament pels acompanyants d’una pacient embarassada amb complicacions durant el part. Els fets van passar dimecres poc després de les 19 hores, quan la dona estava sent assistida a la sala de parts i va entrar en una situació clínica complexa, moment en què els acompanyants van irrompre exaltats al servei d’Urgències i àrea de Parts. Allà van agredir diversos professionals i van trencar aparells electrònics i mobles.

Els Mossos d’Esquadra van fer diverses identificacions. Aquest dijous al migdia no consta cap denúncia, si bé es preveu que els agredits en presentin durant les properes hores.

Cinc treballadors ferits i setze amb lesions psicològiques

El Consorci Sanitari de Terrassa -on pertany el centre- precisa que hi ha cinc treballadors que van patir lesions lleus. També hi ha setze afectats amb lesions psicològiques, quatre dels quals greus. La institució garanteix que tots han rebut el suport del Servei d’Atenció Psicològica del CST. Pel que fa a l’estat de la pacient i el nadó, els dos estan ingressats en estat greu a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, on van ser traslladats al vespre fruit de la complexitat clínica del part.