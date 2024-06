FOTOS | Llancen una nevera pel balcó després d’una discussió a Sabadell

Els veïns del carrer de Castellar del Vallès, al barri de la Creu Alta, viuen des de fa quatre anys amb neguit per la presència d’uns inquilins que generen conflictes constants en un pis ocupat de la zona. L’últim succés va tenir lloc el passat dissabte quan, després d’una discussió a l’interior de l’immoble, un dels inquilins va llançar una nevera des del balcó.

L’aparell va acabar al mig del carrer després de colpejar almenys tres cotxes que es van veure danyats. Afortunadament, en aquell moment no passava ningú pel lloc i no s’han hagut de lamentar danys personals. La Policia Municipal va procedir a detenir un home que presumptament havia ocasionat danys als vehicles aparcats al carrer.

Un problema enquistat

Diversos testimonis expliquen que les discussions i el soroll en el lloc són habituals. El pis va ser ocupat el 2020, després de la pandèmia, segons diversos residents pròxims a l’indret. Les actuacions policials per diferents successos s’han repetit des d’aleshores. Mentrestant, la resta de ciutadans ho viuen amb frustració i por a les possibles represàlies. Segons expliquen, l’immoble va canviant d’inquilins freqüentment, però els problemes persisteixen.

Dissabte, els crits van alertar el veïnat, a prop de la plaça de Jonqueres. La sorpresa, però, va arribar en escoltar el terrabastall provocat per la caiguda de la nevera al bell mig del carrer. “Per sort, no passava ningú. Però què hauria passat si enganxa algú al carrer?”, alerten. La qüestió, que va obligar a la intervenció policial, se suma a l’historial, fent alçar la veu d’aquells que reclamen insistentment que s’actuï per acabar amb una problemàtica que sembla cronificada.