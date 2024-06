Fa uns dies, el director del Servei General de Trànsit, Ramon Lamiel, explicava en una entrevista a Rac1 la posada en marxa d’un nou helicòpter que funciona com a radar de velocitat per controlar els vehicles des de l’aire.

🚁 En un vol d’inspecció viària de l’helicòpter Trànsit-07 s’ha detectat aquest conductor a la C-58 llençant una burilla per la finestra del vehicle. 👮‍♀‍ Ha estat identificat i denunciat. És una infracció que suposa una sanció de 500 € i la retirada de 6 punts del permís. pic.twitter.com/RK1ULXoJPm — Trànsit (@transit) June 26, 2024

Aquesta setmana, Trànsit ha compartit a través de les xarxes socials un vídeo mostrant una de les actuacions dels helicòpters que sobrevolen les carreteres. L’escena va tenir lloc a la C-58 i, tal com es pot veure en les imatges, va acabar amb la sanció a un conductor per llançar una burilla per la finestra del vehicle.

L’individu va ser identificat i denunciat pels fets. Trànsit alerta que és una infracció que suposa una sanció de 500 euros i la retirada de 6 punts del permís.