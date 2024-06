L’OAR Gràcia masculí aposta per rejovenir la plantilla amb l’objectiu d’aspirar a tot

L’OAR Gràcia està de vacances, però als despatxos la feina no para. De fet, el club ja té gairebé configurades les plantilles dels equips sèniors després de confirmar-se un notable canvi d’estructura esportiva. Va marxar el seu màxim responsable, Miquel Benítez, i s’ha optat per dividir les parcel·les en tres parts i tres persones: Xavi Vilella i Toni Puntos coordinaran els equips femenins i masculins respectivament mentre Ignasi Admella estarà al capdavant de les Escoles i fase formativa. El sènior masculí, de nou amb Pere Ayats a la banqueta, ha patit un total de cinc baixes: els porters Joan León i Carles Bonàs (retirat), Carlos Galisteo, Oriol Miró i un Isma Brendess que ha rebut una bona oferta de l’Eivissa de Divisió de Plata. “Es tracta d’una baixa sensible perquè es troben pocs jugadors de primera línia del seu perfil, però l’OAR no pot lluitar contra determinades coses”, admet el tècnic gracienc.

En contrapartida, s’han confirmat cinc incorporacions amb un denominador comú: la seva joventut. “Tenim una sèrie de jugadors com el Quim, Bernat, Peiró o Jaume d’una generació que s’enfilen als 27 o 28 anys i penso que necessitàvem rejovenir la plantilla i poder unir experiència i ganes de progressar. Això pot fer augmentar considerablement el rendiment de l’equip”, explica Pere Ayats, qui tindrà com a segon a Lluís Marrugat, un altre cognom gracienc il·lustre que passa de la pista a la banqueta.

Torna Guillem Correro

El retorn de Guillem Correro, després de la seva experiència a l’elit amb el Puerto Sagunto, és el fitxatge més destacat. “Serà una peça molt important per a nosaltres i també servirà de revulsiu. Ens donarà moltíssim en tots els aspectes”. De totes maneres, el Pere Ayats també està molt satisfet de la resta d’incorporacions. El porter Marc Pérez, amb només 19 anys, arriba després d’entrenar al filial del Benidorm de la màxima categoria i “té un gran futur al davant”.

Marc Andreu (23 anys) és un exjugador del Sant Quirze i Sant Vicenç que té un gran vincle amb el club verd-i-blanc, on va jugar el seu pare Michel fa anys. L’Ayats coneix molt bé l’Eric Fernàndez (21 anys) perquè, com el Marc Pérez, “vam coincidir en l’etapa formativa a La Roca. L’Eric va ser convocat pel Centre de Tecnificació del CAR de Granada amb la selecció cadet i juvenil i també va marxar un parell d’anys a França. El seu últim equip va ser el Sant Joan Despí”. Finalment, el Mario Carmona (20 anys) té experiència al Molins de Rei i Sant Esteve Sesrovires i una gran envergadura física (1,90 m) jugant per l’extrem.

Es podria afegir a la llista un últim fitxatge estranger. Es tracta d’un jugador d’origen uruguaià, que ha tingut minuts en la seva selecció nacional, i té possibilitats de traslladar-se a Espanya. L’OAR està treballant en el tema burocràtic per poder disposar d’aquest reforç de caràcter internacional. “Si tindrem millor plantilla que l’any passat? Això ho dirà la mateixa competició, però penso que sortirem amb la idea de lluitar pel màxim objectiu, com ho faran altres equips”, conclou Pere Ayats.