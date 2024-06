Sergi Maestre s’acomiada del Sabadell i… fitxa per la Cultural Leonesa

Un dels jugadors de la passada temporada que semblava tenir opcions de continuar, Sergi Maestre, s’ha acomiadat del Centre d’Esports i l’afició a través de les xarxes socials. Va arribar al mercat d’hivern, procedent de l’Albacete, després de superar una greu lesió i una llarga etapa d’inactivitat a la competició. Les circumstàncies el van obligar a adaptar-se a la posició de central i també va patir una lesió muscular. Tot i la seva intenció d’establir-se a Catalunya, finalment ha acceptat l’oferta de la Cultural Leonesa de l’exdirector esportiu arlequinat, José Manzanera. De fet, el seu fitxatge pel club lleonès ja s’ha fet oficialo.

El mateix camí de sortida podria prendre Álex Gualda i quedarien pendents els casos de Pablo Monroy i Javi Gómez. D’altra banda, també s’està a l’espera de la comunicació definitiva de David Astals. La seva agència de representació estudia diferents ofertes. L’únic que ara mateix té possibilitats reals de continuar és el jove Marc Marruecos, Marru. Fins i tot el club ha millorat l’oferta inicial i es confia en l’acord.

Presentació contra l’Andorra

El capítol d’incorporacions s’accelerarà la pròxima setmana. El director esportiu confia a segellar contractes amb jugadors que estarien molt encarrilats. La prioritat és un porter, amb diferents opcions i perfils, i també un ‘9’ de nivell alt.

Tot plegat amb la idea que el tècnic David Català disposi del màxim nombre de jugadors per iniciar la pretemporada. Apunta que serà entre el 17 i 18 de juliol, amb les proves mèdiques com a pas previ. El programa d’amistosos està definit, però el club només ha oficialitzat el duel contra l’Andorra del 17 d’agost (19.30 h) a la Nova Creu Alta que servirà com a presentació oficial del Sabadell 24/25. Abans ja haurà jugat altres partits, un dels quals serà contra el Nàstic el 27 de juliol.

L’objectiu és disputar dos partits per setmana, en diferents escenaris, i evitar rivals de la lliga que, per cert, s’iniciarà el cap de setmana del 31 d’agost i 1 de setembre. La pròxima setmana hauria de quedar lligat el tema dels grups per part de la Federació Espanyola. L’opció catalans, balears i valencians guanya força.