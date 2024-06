La pluja arribarà amb força aquest cap de setmana a Sabadell

Cap de setmana passat per aigua a Sabadell. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per intensitat de pluges aquest dissabte a bona part del país. La situació de risc s’estén per diferents comarques, més enllà del Vallès Occidental. De fet, les precipitacions arribaran a tot el territori, a excepció de la zona nord.

Els sabadellencs que facin una escapada aquest cap de setmana hauran de portar també el paraigua a sobre. L’episodi començarà a primera hora del dissabte i es viurà especialment al migdia i primera hora de la tarda. Després, els ruixats s’aniran desplaçant cap a la zona litoral i al vespre s’espera que s’obrin algunes clarianes.

A Sabadell, la precipitació pot acumular 20 litres en mitja hora, sobretot després del migdia. De cara al diumenge, s’espera un temps més tranquil, sense pluges.