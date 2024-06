Convivència nocturna

[Editorial, 29 de juny del 2024]

El soroll nocturn és un vell conegut de Sabadell. De tota la vida, també a l’època de la Zona Hermètica i encara avui. Ja és estiu, comença a fer calor i, és clar, tothom vol descansar, si fa falta amb la finestra parcialment o totalment oberta perquè corri l’aire. Però a mesura que arriba el cap de setmana, l’activitat s’intensifica i, amb ella, el soroll. I els que més ho pateixen són els veïns que viuen més a prop de zones d’oci que bullen de nit, com els del carrer de Sant Quirze i la cantonada d’aquest amb el carrer de Gràcia. Veïns d’aquesta zona del Centre, agrupats a la plataforma Soroll Nocturn, celebren que la presència policial està ajudant a reduir les molèsties i proposen mesures complementàries com agents cívics i mesurar el so per seguir millorant en aquest aspecte. És clar que els veïns tenen dret a descansar i segurament per a molts de nosaltres seria difícil conciliar el son amb soroll continu, però també és cert que altres veïns tenen dret a l’oci i els establiments a aixecar la persiana. Actualment, ja s’han fet moltes millores en aquest aspecte gràcies a la col·laboració entre tots els agents implicats, i ara que ja torna a ser estiu, confiem que totes les parts puguin continuar trobant les millors solucions per conviure, respectant els drets dels uns i els altres i, en definitiva, treballant per construir una ciutat millor.