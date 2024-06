Què et sembla la Festa Holi?

Aquest diumenge, el Parc Catalunya s’ha acolorit en una nova edició de la Festa Holi a Sabadell. Enguany, la benvinguda de la primavera ha arribat a l’estiu perquè l’esdeveniment es va haver d’ajornar en la data inicial. Això ha provocat una baixada considerable de la participació, però igualment, centenars de persones han gaudit de la celebració.

Per a alguns era la primera vegada al Holi. És el cas del Raúl que ha assistit amb alguns amics i la seva filla. “És la primera vegada i la veritat és que ho estem passant molt bé”, admet. El sabadellenc feia broma amb la seva vestimenta, totalment negre, en contraposició amb la gran majoria dels assistents. “He obert l’armari i és el més blanc que he trobat”, deia entre rialles. Per al Raúl el més important d’aquestes festes és que no es perdin. “En actes així costa mantenir el factor cultural, però crec que ho fan prou bé i encara està present”, celebrava.

Grans i petits gaudeixen de la festa. El Leo i la Carla, dos germans, han aprofitat el final de l’escola per passar una bona estona amb la seva família. “És divertit i ens ho estem passant molt bé”. Cap dels dos s’ha pogut esperar al compte enrere i des de ben d’hora ja anaven acolorits. “Ens hem guardat algun, però no ens volíem esperar i ja hem jugat amb la pols de colors abans”, expliquen. Per al Leo era la primera vegada al Holi, però la Carla ja havia participat un altre any. El canvi de data no els ha suposat un problema per venir. “Mentre es faci, ens és igual quan”, conclouen.

També en família i també per primera vegada ha assistit la Mia. “Amb els nens és impossible esperar-se al compte enrere i abans del llançament conjunt ja estàvem tots acolorits al màxim”, afirma. Sobre la data, la Mia és partidària de canviar-la. “És cert que tradicionalment serveix com a benvinguda de la primavera, però a mi m’agrada més ara. Jo ho canviaria“, apunta.

En la mateixa línia es mostra el Francisco que ha assistit amb un grup d’amics i les seves famílies. “És una festa divertida i entretinguda. Si se celebra a l’estiu, jo crec que va millor perquè tens una activitat diferent a fer el diumenge i la calor ja convida a participar”, diu. A més, ho veu com una bona manera d’entretenir als seus fills i que puguin passar una bona estona plegats. “És el segon cop que vinc i trobo que ara que estan de vacances, poder trobar esdeveniments així fa que sigui més fàcil de venir i gaudir-ho”, apunta.