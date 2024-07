“Abans compatíem amb projecte, serveis, calendari escolar i personal; però ara hem de competir contra la paraula ‘gratuït'”. Des que la Generalitat va anunciar la gratuïtat al curs I2 a les escoles bressol de titularitat pública, les llars d’infants privades veuen cada cop més complicat omplir totes les places. “Les famílies ja no es miren el projecte per molt competent que sigui”, lamenta Emma Miguel, portaveu de l’Associació Catalana de Llars d’Infants a Sabadell. “A I2 ens hem convertit sempre en una segona opció”, afegeix.

De fet, la portaveu comenta que s’ha convertit en una dinàmica habitual que els infants que cursin I0 i I1 als centres privats facin la preinscripció a l’escola bressol municipal per marxar a fer I2 a un altre centre. De fet, aquesta aposta del Departament d’Educació –en gran part– ha saturat les preinscripcions a la bressol pública. A Sabadell, 400 famílies han quedat sense plaça a cap de les llars d’infants municipals. “Tampoc hem vist que aquestes famílies s’hagin apropat a apuntar-se a les escoles bressol privades”, sosté la portaveu. El teixit d’escoles bressol privades també reivindica que s’han d’esperar que surtin les llistes definitives de la pública per saber quin gruix d’infants hauran d’acollir.

Posar a disposició les places vacants

Miguel és també directora de l’escola bressol Colorins de Sabadell i comenta que de les 100 places que s’oferten en tenen una setantena de cobertes. Per això, el conjunt de llars d’infants privades de Sabadell reclamen que l’administració subvencioni les places buides per acollir famílies sense lloc a la municipal amb fonts Next Generation. “Entenem que hi ha famílies que no poden permetre’s la privada, però no poden quedar-se sense la necessitat de portar els fills i filles a l’escola bressol”, reivindica. Sobre aquesta qüestió, Miguel explica que ja s’ha concertat una reunió amb la Sindicatura de Greuges de Sabadell per abordar la situació. “No pot ser que la població es quedi sense plaça la pública i la privada es quedi amb places lliures”, reivindica.

La directora del centre també demana dignificar la franja educativa dels 0 als 3 anys: “En l’àmbit cognitiu i social és una edat on els més petits aprenen moltíssim i es preparen per arribar a l’escola”.