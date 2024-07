L’OAR Gràcia femení manté el bloc i fa cinc fitxatges per tornar a aspirar a l’ascens

Entre cella i cella. L’OAR Gràcia femení ha fregat l’ascens a la Divisió d’Honor Or les dues últimes temporades i està disposat a tornar-ho a intentar per fer bona la tercera. Amb aquesta ambició afrontarà la temporada 24/25 el conjunt gracienc que continuarà dirigit per la Carol Carmona.

El president, Salvador Gomis, també considera que “ens toca fer el pas” i avança que “s’ha creat una Comissió per treballar des d’ara en l’obtenció de recursos econòmics i lligar patrocinis per poder afrontar amb garanties el possible ascens a Or. L’any passat es va escapar per molt poc després d’una temporada irregular a la competició domèstica. Ara potser sortirem com a favorits després de l’ascens del Mislata”, subratlla.

La plantilla està ja definida. S’ha apostat per mantenir el bloc i han renovat un total de 14 jugadores. Només s’han produït les baixes de la portera Daisy Montserrat i Fiona Monllor i han arribat cinc fitxatges “amb la idea d’augmentar el nivell i tenir més possibilitats de gestionar els minuts i fer rotacions”, explica l’entrenadora verd-i-blanca.

Reforçar la porteria

La porteria és la posició més reforçada amb l’arribada d’Olga Pena -que torna després de dues temporades al Cardedeu- i la xilena Claudia Álvarez, qui ja ha jugat a Espanya amb el BM Oviedo i Deza Córdoba. Cal tenir en compte que Mercè Buxó continua el seu procés de recuperació de la greu lesió al genoll. La previsió és que pugui tornar a les pistes el mes de desembre o gener del 2025.

D’altra banda, també retorna al club gracienc la jugadora de primera línia, Maria Fernández, després de tres temporades al Terrassa i l’última al Sant Vicenç. Essent juvenil de segon any va ser la quarta màxima golejadora del grup C.

Andrea Kalina, extrem que va jugar al Gavà, i Oihane Iriarte, lateral i extrem navarresa, exjugadora del BM Loyola, que ve a Barcelona per estudis -la passada temporada va jugar en un club holandès- completan el capítol d’incorporacions.

“Només acabar l’últim partit de les fases a Saragossa, les jugadores, al mateix vestidor, ja van dir que ho tornaríem a intentar”, subratlla Carol Carmona quan se li pregunta per l’objectiu de la pròxima temporada. La primera cita de l’OAR femení ja té data: el 23 d’agost. Serà a les semifinals de la Supercopa davant La Roca, a la pista del conjunt roquerol. Sant Joan Despí i Granollers disputen l’altra semifinal. La lliga a la Divisió d’Honor Plata començarà el 22 de setembre. Màxima ambició gracienca.