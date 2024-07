Des del mes de maig, un grup de veïns vivien angoixats per una alarma que sonava de manera intermitent a diferents hores del dia, provocant malestar entre la comunitat de residents de la zona, a Sant Oleguer. En casos com el de la Javiera, la situació havia provocat fins i tot que no poguessin dormir alguna nit per culpa del soroll, que se sentia especialment en els patis interiors de diversos blocs.

Després de gairebé un mes i mig i diferents intervencions policials per intentar conèixer l’origen de l’alarma, el misteri ha quedat resolt. Segons expliquen els mateixos afectats, el soroll sortia d’una casa de la zona que havia quedat buida fa un temps i que ara ha recuperat l’activitat.

Fonts municipals explicaven fa uns dies que eren coneixedors del problema i que s’estava en contacte amb les famílies per actuar a la zona quan es determini el perquè del soroll. Totes les actuacions, però, havien finalitzat sense èxit.

Els veïns s’han mobilitzat en les darreres setmanes per anar preguntant pis per pis i casa per casa. Tot i que durant un temps s’havia aturat el molest so, la situació s’havia reproduït recentment. Ara, els veïns d’aquesta zona ja descansen tranquils.