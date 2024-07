El nombre de beques menjador atorgades a Sabadell augmenta any rere any. Aquest curs 2023-2024, se n’han autoritzat 228 més que el curs passat; i més de 500 més que fa dos cursos. N’han estat més 7.000 a Sabadell, que es consolida com el municipi del Vallès que més concessions ha rebut –quasi 100 més que Terrassa, que liderava el podi l’any passat–. De fet, segons xifres proporcionades per l’Observatori del Consell Comarcal, un de cada tres estudiants d’infantil o primària de la ciutat rep aquesta ajuda per sufragar l’àpat escolar. Un 55% de les famílies reben la prestació de forma 100% finançada i la resta en un 70%. D’aquesta manera, la taxa d’incidència a Sabadell queda per damunt de la mitjana del Vallès Occidental, on un de cada quatre estudiants rep l’ajuda.

A llista de municipis, Sabadell és el que distribueix més ajudes individuals de menjador a l’escola concertada. Prop d’un 30% d’aquestes concessions són per a infants inscrits en centres de titularitat no pública. Una xifra rellevant si tenim en compte que a la meitat dels municipis vallesans la beca menjador es distribueix en un 100% a escoles públiques.

Més de 2.000 sol·licituds denegades

No totes les sol·licituds per rebre aquesta concessió en l’àpat escolar es resolen favorablement. Més de 2.000 sol·licituds han estat desestimades aquest curs a Sabadell. Un gruix petit, directament, no es processen per irregularitats amb l’Agència Tributària. En la majoria de les peticions desestimades, la família supera la renda familiar mínima establerta –un 88% de les peticions desaprovades–. El segon motiu més freqüent és superar el capital mobiliari permès. En alguns casos, tot i que de forma més puntal, la família no rebrà finalment la beca per superar el llindar de finques urbanes o el volum de negoci que marquen les bases reguladores.