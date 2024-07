La ginebra sabadellenca Outer arriba al cel a dins d’un coet

Qui senti a parlar de l’ambiciós projecte d’Outer és probable que posi ulls com plats o que, directament, no es cregui res de res. L’emprenedor sabadellenc Marc Valls-Estefanell ha creat una ginebra que té com a objectiu produir-se de principi a fi a l’espai, embotellada en acer i fabricada amb botànics posats a prova a l’estació astronòmica internacional. Si hem d’acabar abandonant la Terra, que com a mínim puguem brindar amb un gintònic.

Sembla completament impossible, però Valls-Estefanell i el seu soci Guillem Vilà ja han fet un primer pas. Un envàs d’Outer Gin va viatjar a bord del coet Lúcid, presentat per l’equip Cosmic Research de l’ESEIAAT a la Spaceport America Cup, celebrada a Nou Mèxic entre el 17 i el 21 de juny.

“Hem estat més a a prop que mai de l’espai”, comenta Valls-Estefanell. Tot i que tècnicament l’espai es considera als 100km d’altura i el coet va volar als 9 km, l’emprenedor ho considera un pas endavant del projecte com a l’objectiu: “La qüestió és que aquesta acció i les futures que desenvoluparem van en la línia del que ens proposem com a marca”. La intenció és fer evolucionar Outer “posant a prova contínuament” el projecte.

La ginebra Outer, “complexitat i elegància”

La ginebra té un preu de 37,99 euros, venuda en envasos de 70 cl. N’han fabricat 10.000 unitats. Ha estat valorada i aprovada per un dels millors sommeliers d’Espanya, Josep Pelegrín. En el tast es descriu com una ginebra “fina i equilibrada”. A mesura que evoluciona a la boca, hi “apareixen notes molt refrescants, com pell de llimona i herba fresca, alhora que dolces, d’anís i fonoll”. Els dos adjectius amb què s’identifica la marca en el tast són “complexitat i elegància”.