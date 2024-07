El Rei de l’electrollatí serà aquest 2024 a Sabadell. Juan Magán és potser un dels noms que més rebombori ha generat en les últimes hores a les xarxes socials després que dilluns s’anunciessin els artistes que actuaran a la Festa Major d’aquest any.

Un detall que potser no tothom coneix és que Juan Magán actuarà ben a prop de casa seva, ja que ell és nascut a Badalona. El discjòquei i productor musical català serà dissabte a la nit a l’Eix Macià, un fet que serveix d’excusa per recordar alguns dels seus temes més icònics. Recordes el seu ‘Bailando por ahí’? Segur que també has cantat alguna vegada el ‘Mal de amores’. Te’n deixem unes quantes.

Juan Magán – Mal De Amores

Juan Magán – Bailando por Ahí

Juan Magán – Se Vuelve Loca

Juan Magan – He Llorado (Como Un Niño) ft. Gente De Zona

Juan Magán – No Sigue Modas

Juan Magán – Verano Azul

Juan Magán, Mala Rodríguez – Usted

Juan Magán, Crossfire – Lady Loca

Buhos & Juan Magan – El Món de Veritat