Més places per al tercer sector

[Editorial del 2 de juliol de 2023]

El servei d’inserció laboral d’Atendis, Taina, ha assolit unes “molt bones xifres”, amb un centenar d’usuaris atesos l’any 2023 i una elevada taxa d’inserció de l’entitat, segons es desprèn de la memòria anual d’Atendis; també s’han aconseguit mantenir més d’una trentena de contractes. Aquestes xifres, al darrere de cadascuna de les quals no hem de perdre mai de vista que hi ha persones, reflecteixen la bona feina que fan entitats a la ciutat com, en aquest cas, Atendis, i també les empreses que contracten persones que formen part del servei d’inserció laboral de l’entitat sabadellenca.

Tothom té dret a poder desenvolupar la seva vida de forma digna i, en aquest camí, el tercer sector és imprescindible, així com la societat civil, tant a nivell individual com empresarial. És per això que l’administració pública no pot mirar cap a una altra banda i ha de tenir cura d’aquest sector, tant de les persones que atén com aquelles que hi treballen. Cal garantint-los a tots unes condicions de vida i laborals dignes, i això també passa perquè hi hagi llars residencials i centres de dia a disposició dels usuaris.

I, actualment, al Vallès en fan falta, ja que Atendis calcula que hi ha unes 250 persones amb discapacitat intel·lectual esperant plaça per accedir a una llar residencial i unes 130, a un centre residencial.