Oliu: “A Sabadell hi ha la concentració d’accionistes privats més important del Banc”

Aquest dimarts al matí, la Fundació Banc Sabadell ha anunciat el nom dels joves investigadors que han estat guardonats amb el XIX Premi a la Investigació Biomèdica i el VIII Premi a les Ciències i Enginyeria. A l’acte hi ha assistit el president del Banc Sabadell i de la Fundació Banc Sabadell, el banquer sabadellenc Josep Oliu, que des de principis d’any ha agafat el relleu de Miquel Molins, essent el quart president de la Fundació, i el tercer sabadellenc, des de la seva creació, ara fa trenta anys, l’any 1994.

Durant la seva intervenció davant els mitjans, Oliu, no ha amagat la seva satisfacció, en assegurar que l’acte d’entrega dels premis, previst per a la setmana vinent, “és un dels dies més importants de l’any” per a la Fundació, tot recordant els inicis d’aquesta institució: “La Fundació va néixer l’any 1994 rebent aportacions que anaven destinades a l’àmbit cultural i centrat en la ciutat de Sabadell”, ha recordat. En l’actualitat, la Fundació col·labora de forma anual amb més de 160 projectes d’entitats d’arreu del país, i amb especial ènfasi a Sabadell, on el paper de la Fundació és clau en la promoció de la cultura.

Malgrat que de manera explícita Josep Oliu no s’hi ha referit, a l’OPA hostil del BBVA, el banquer de Sabadell –el pròxim desembre farà vint-i-cinc anys que és al capdavant del Banc Sabadell– ha aprofitat la convocatòria davant els mitjans per recordar el paper que juga el Banc, com a entitat independent, més enllà de la seva activitat financera, en aspectes socials –societat Sogeviso– o de foment del talent empresarial –BStartup–, entre altres, comentant que “la trajectòria històrica del Banc és cultura, ètica, honestedat i eficiència, lligada al desenvolupament del talent de diversos aspectes, que transcendeixen de la mateixa activitat, cosa que altres bancs no han fet. El Banc Sabadell és un banc de proximitat que ajuda els clients a fer possible els seus somnis i també fer veure les coses a aquells que tenen somnis irreals, que també és ajudar”, ha defensat Oliu.

Finalment, el banquer sabadellenc ha tornat a recordar la importància que té la ciutat pel Banc i la Fundació, recordant que “Sabadell és la ciutat fundadora, on té la concentració d’accionistes privats més important del Banc. Avui és un dels quatre bancs espanyols i alhora és el banc local de cada territori; a Catalunya és el banc català; a Astúries, el banc asturià; al País Basc, el Banc Guipuzcoano; a Galícia, el banc gallec, i també a Madrid. Estar a la vida local és una característica del Banc, el banc de les empreses”.