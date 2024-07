L’Ajuntament estudiarà fraccionar la nova taxa comarcal de residus

La nova taxa comarcal de residus continua portant cua a Sabadell. Després que el Consell Comarcal -en acord amb la Diputació de Barcelona- anunciés l’ampliació del termini de pagament voluntari del rebut, ara el síndic de greuges de la ciutat ha proposat que es pugui fraccionar el tribut de cara al 2025.

Segons ha exposat en un comunicat l’òrgan, l’Ajuntament s’obre a estudiar la proposta, que permetria fraccionar els rebuts de caràcter periòdic dins de l’any sense interessos de demora. “S’ha de poder fer, com passa amb la resta de taxes ara, com la de recollida. Sense cap interès”, explica Josep Escartín. En aquest sentit, demana que es puguin fraccionar els pagaments encara que els imports siguin inferiors a 100, cosa que no passa ara en els tributs recaptats per la Diputació.

Manca d’informació

En aquest sentit, el síndic ha plantejat un seguit de recomanacions, que inclou treballar per garantir que els punts d’atenció a la ciutadania als Districtes de la ciutat disposin de les butlletes de domiciliació de la taxa de residus, per facilitar la domiciliació i no obligar els contribuents a desplaçar-se a la Biblioteca del Vapor Badia. També ha estat acceptada la recomanació sobre la necessitat de difondre la informació sobre les competències delegades al Consell Comarcal i la nova taxa per tots els canals d’informació disponibles de forma que la ciutadania en conegui l’existència i el fonament.

“Ha mancat informació. Tenint en compte que és una taxa nova i que l’emet un òrgan que no és l’Ajuntament, hi hauria d’haver hagut més comunicació”, remarca Escartín, que sosté que encara hi ha temps per traslladar aquesta notificació “de manera fefaent” als contribuents que no han pagat. De cara a l’any que ve, exigeix desenvolupar una campanya de sensibilització efectiva.

Ja no es podrà domiciliar aquest 2024

L’única recomanació del síndic que no s’ha acceptat és la que fa referència a l’ampliació del període de domiciliació de rebuts. La resolució d’ofici de la sindicatura demanava allargar el termini per realitzar aquest tràmit, que acabava el 20 de juny.

Segons l’Ajuntament, l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), encarregat de la recaptació de la taxa, no pot ampliar el termini “per raons de caràcter tècnic”, tot i que la ciutadania “pot continuar domiciliant el rebut mitjançant la web de l’ORGT, en els caixers automàtics de les entitats col·laboradores, presencialment o telefònicament, les quals tindran efecte pels rebuts emesos l’exercici 2025”.