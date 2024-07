Jaume Silvestre, exatleta de la J.A. Sabadell, rep el Premi Panathlon Club 2023

El Premi Panathlon Club Sabadell 2023 ha estat concedit a Jaume Silvestre i Giribert, un històric exatleta de 89 anys de la Joventut Atlètica Sabadell. És el tercer soci amb més antiguitat amb el número 38. Era especialista en llançament de pes, disc i javelina i la seva marca en la modalitat de pes és la 32a del rànquing de Sabadell de tots els temps. Com a veterà (40 anys) fou medallista en els Campionats d’Espanya de javelina i salt de perxa.

En l’àmbit professional va treballar com a calderer. “Havia d’estar sempre a disposició els set dies de la setmana per si sortia alguna emergència”, explica l’expresident de la Joventut Atlètica Sabadell, Josep Maria Antentas. I això li restava temps per poder entrenar-se. Tot i això, va formar part de dues juntes directives de l’entitat. Entre 1976 i 1978 amb Antoni Ricart com a president i entre 1980 i 1984 amb Andreu Llovera. I va estar sempre a disposició d’altres juntes encapçalades per Primeri Calvet, Antentas, Ricard Rof i el recordat Josep Molins.

La seva tasca principal va ser la de reparar tota mena de material del club, fos de competició, d’entrenament o bé marcar circuits de cros i altres modalitats. Ho feia en el mateix lloc o fins i tot a casa seva, en la qual tenia un petit taller per reparacions. Com a mostra, un botó: l’any 1950, amb només 15 anys, ja ajudava la JAS en les pistes del carrer Viladomat.

Una de les seves últimes tasques va ser el suport en el muntatge del Museu Atlètic del carrer de Convent, sota la direcció de Pep Molins, sense oblidar-nos del circuit de corss de Can Deu, seu del Campionat d’Espanya de cros, l’any 1977. Una col·laboració molt valuosa que juntament amb la del seu company Julià Magret (Premi Panathlon, 2005), va estalviar molts diners a la Joventut Atlètica Sabadell i va contribuir a les bones organitzacions de l’entitat.

“Representa els valors del Panathlon”

El president del Panathlon Club, Josep Masip, acompanyat de la regidora d’Esports, Montse Gonzàlez, han fet el lliurament del guardó a l’Hotel Urpí de la nostra ciutat. Jaume Silvestre estava força emocionat i ha agraït al Panathlon la seva elecció, dedicat a “tota la gent de la JAS”. Ho ha compartit amb el seu fill Jordi i la seva neta Anna, així com de l’expresident de la Joventut Atlètica Sabadell, Ricard Rof. A l’acte han assistit unes 80 persones. El Panathlon ja suma ara mateix 46 socis.

Masip, en la seva intervenció, ha destacat el paper de Jaume Silvestre, “una persona que encaixa perfectament en els valors de l’entitat, no només com a esportista sinó per la seva dedicació com a cap de manteniment. Va col·laborar amb tots els presidents i això ja demostra la seva personalitat”.

El president del Panathlon també ha desitjat “molta sort” a tots els esportistes sabadellencs que participaran als Jocs Olímpics de París i ha tingut un sentit record per a dues esportistes que ens han deixat i van ser sòcies d l’entitat com la Carme Valero i Eulàlia Castañé. “Ara l’esport femení viu un gran moment, però elles van picar molta pedra i van obrir camí”, ha subratllat.

FOTOS: LLUÍS FRANCO