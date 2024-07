Consells per comprar durant les rebaixes d’estiu

La campanya de rebaixes d’estiu s’inicia habitualment als comerços de Catalunya l’1 de juliol i s’allarga fins al 31 d’agost. L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) de Sabadell recorda què cal tenir en compte a l’hora de comprar un producte o servei en rebaixes.

Els productes rebaixats han de mostrar el preu antic i el rebaixat i han de tenir les mateixes garanties i qualitat que abans dels descomptes. A més, els articles han d’haver estat a la venda amb anterioritat.

Pel que fa a les condicions de venda, l’establiment ha de mantenir els mateixos criteris que durant la resta de l’any. Si l’establiment fa un val de compra per bescanviar el producte adquirit –que és una acció voluntària per part del comerciant– durant les rebaixes l’ha de fer pel preu realment pagat pel producte. A més, un cop anunciades les rebaixes d’un determinat producte per a una temporada determinada, l’establiment ha de disposar d’un nombre suficient de productes idèntics a l’ofert per tal de vendre’ls en les mateixes condicions anunciades. Aquest estoc serà proporcional a la durada de la venda en rebaixes i a la publicitat feta.

L’OMIC recomana identificar quins són els productes realment rebaixats. Es poden trobar, en el mateix comerç, els articles rebaixats juntament amb d’altres que no ho estan. En tot cas, a l’establiment han d’estar ben diferenciats els uns dels altres. S’aconsella conservar els catàlegs comercials, la publicitat, les instruccions amb els preus i les característiques de l’article i demanar la factura o el tiquet de compra, amb la referència concreta de l’article que es compra. Sobre la política de canvis, cal preguntar si els accepten, ja que no hi ha cap obligació de canviar un producte en perfecte estat, llevat que així ho anunciï l’establiment comercial.

Pel que fa a les compres en línia, la llei atorga a les persones consumidores un període mínim de 14 dies per retornar el producte adquirit, excepte productes personalitzats, peribles o que no es puguin reutilitzar. És molt important la informació sobre la política de canvis i davant del dubte, es recomana contactar amb l’empresa virtualment perquè resolguin les qüestions plantejades.