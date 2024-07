Era una de les posicions prioritàries per a la direcció esportiva i ja és aquí. Ian Cassaro, més conegut com a Gianni, es converteix en el nou inquilí de la porteria del CE Sabadell. El meta arriba procedent del Real Murcia de Primera Federación i compta amb una llarga trajectòria a l’esquena.

El de Lloret de Mar, a més, ja sap què és jugar a Sabadell de local, ho va fer al CE Mercantil en etapa de formació. També va passar pel futbol base de l’Espanyol, però el salt a sènior el va fer amb el club de la seva terra, el CF Lloret. Posteriorment, va arribar a l’Olot, on va començar el seu llarg recorregut per unes categories nacionals que no ha deixat des d’aleshores. Cassaro va passar per l’Europa i el Peralada -quan aquest era filial del Girona- abans de marxar lluny de casa per jugar al Talavera, on es va convertir en un dels porters menys golejats de la categoria la temporada 18-19.

Va estar a l’UCAM i el Yeclano abans del seu pas pel Villarreal ‘B’, on va aconseguir l’ascens a Segona Divisió la temporada 21-22 que li va permetre debutar (vuit partits) a la plata nacional i fins i tot anar convocat un partit de Conference League amb el primer equip groguet. Aquesta última temporada, de nou a Primera Federación, l’italocatalà va disputar vuit enfrontaments amb el Real Murcia.

D’aquesta manera, el Centre d’Esports incorpora en Gianni Cassaro un porter alt (1,92) i experimentat (32 anys) que iniciarà la temporada com a principal candidat a la titularitat. El seu acompanyant a la porteria arlequinada encara és una incògnita, però podria tancar-se amb un caire continuista. El terrassenc Froi Leal tindria una oferta de renovació sobre la taula per continuar a la Nova Creu Alta un any més.