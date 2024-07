Sabadell homenatjarà l’estimat animador Xesco Boix

Quaranta anys després que ens deixés, a la ciutat s’homenatjarà l’animador Xesco Boix a partir d’una iniciativa privada amb el suport d’Òmnium Cultural Sabadell. Panells informatius, música i imatges entre altres elements ompliran aquest juliol (de l’11 al 24) el Casal Pere Quart de Sabadell (Rambla, 69) per recordar l’animador i folklorista que va donar un significatiu impuls a la música folk i infantil en català.

A més de l’exposició, per a fer rodó l’homenatge es comptarà amb l’actuació dels seus companys dels Cinc dits d’una mà (15 de juliol, 11h, plaça del Doctor Robert) i de l’animador Fèlix de Blas (12 de juliol, 19h, Casal Pere Quart). Per altra banda, la inauguració de l’exposició, l’11 de juliol, estarà plena de cantants amics i familiars de Xesco Boix. Per a l’exposició, un equip de voluntaris ha recopilat durant 4 anys documentació i material inèdit, a més d’arxius públics.

Amb tots aquests actes es vol donar suport a un animador i pedagog que amb una mirada senzilla i una guitarra o un banjo cantava Estima, estima, el Gripau Blau, la Masovera, el Joan Petit, el Kumbaià i tantes i tantes cançons per educar fent cantar i ballar la mainada i els grans de tot arreu.