Els periodistes Hibai Arbide -amb més d’una dècada a Grècia– i Carles Solà -director del programa 30 minuts-, van reflexionar dijous sobre el dret al refugi en el marc del Dia Mundial de les Persones Refugiades. En un acte a Ca l’Estruch moderat per Josep Ramon Giménez, els ponents van relatar les seves vivències per radiografiar una problemàtica cada dia més greu, en un context marcat per l’auge dels discursos d’extrema dreta al món.

“Estan generant estats d’opinió que fan creure que aquí no hi caben més persones. Però no és així. No manca espai, sinó voluntat política“, va expressar en la seva presentació Giménez, apuntant a un “racisme institucional” latent al planeta. En aquest sentit, va criticar el tractament d’unes xifres “fredes”, que “ens immunitzen davant del drama”, fent desaparèixer la cruesa de les situacions i deshumanitzant les víctimes.

Arbide va recordar que el fenomen migratori no és nou, malgrat que fa una dècada es va posar especialment en el mapa. L’activista, que viu actualment a Lesbos, un dels “punts calents” del planeta, va alertar que la situació és avui encara més preocupant, amb un enduriment de les condicions d’asil a l’indret que porten a viure escenes on es persegueix algú que vol ajudar un migrant per evitar no s’ofegui. “Més que devolucions en calent, fins i tot es trenquen els motors de les zòdiacs per deixar la gent a la deriva“, va relatar sobre la violència extrema que s’exerceix avui a les costes d’entrada a Europa entre Turquia i Grècia.

Per la seva banda, Solà va recordar algunes experiències recollides en els rodatges del programa de TV3, que li han servit per extreure algunes conclusions sobre la condició humana. “Les guerres no s’acabaran si no ens extingim. Per tant, continuaran havent-hi expatriats“, va apuntar. Així, va assenyalar que cada vegada hi haurà més refugiats, entre altres, per una crisi climàtica que empeny a marxar gent que es quedarà sense el lloc on viuen per pujades del mar o l’increment de les temperatures.

“Ningú marxa de casa seva si està bé. S’han de buscar les causes en la manera com hem construït el planeta. Hem posat fronteres com a murs per a persones a qui hem causat el problema nosaltres mateixos“, va argumentar. I va qüestionar: “com podem impedir que vingui gent aquí quan en algun moment tots hem hagut de marxar de casa? Tenim una memòria molt curta i els mitjans de comunicació hem de recordar què significa el feixisme i l’extrema dreta, amb valors que van contra la humanitat i una acció tan natural com anar d’un lloc a l’altre, cosa que ens ha permès ser com som”, va analitzar.

Les dades del CEO

La trobada va arribar el mateix dia en què es va publicar la primera Enquesta Sociopolítica del CEO. L’estudi mostra que la meitat dels catalans creu que hi ha massa immigrants al país i el 60% consideren que les persones nouvingudes “reben més del que aporten”. Alhora, també recull l’opinió majoritària (51% dels enquestats) que les lleis que regulen l’entrada i la permanència dels estrangers a Espanya són “massa o més aviat tolerants”.