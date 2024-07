Direcció, equip docent i famílies de l’Escola Joan Maragall, a Can Puiggener, han arribat “al límit de la seva paciència”. Així es desprèn d’un comunicat que ha signat la direcció del centre per reivindicar la necessitat de millores urgents al menjador de l’escola. “L’Ajuntament es va comprometre a fer obres fa dos anys, ja han passat i aquest estiu sabem que tampoc es faran”, lamenta Cristina Amat, directora del centre. La comunitat educativa de l’escola sosté que l’espai on mengen els nens no està adequadament delimitat de l’àrea on es cuina i es freguen els plats. “Això suposa un risc significatiu perquè els infants poden accedir massa fàcilment a la zona on s’escalfa el menjar, als productes de neteja, i poden obrir neveres i congeladors”, alerta Amat.

A part, famílies i professionals del centre carreguen contra l’estat “deplorable” de l’espai, en general. “Les piques estan molt desgastades, els mobles són vells i no tanquen correctament, i mentre els infants intenten menjar tranquils, han de conviure amb el soroll constant de fregar plats”, puntualitzen a la carta. En un menjador on passen uns 100 nens i nenes cada dia, la comunitat del centre exigeix un abordatge immediat.

El menjador de l’Escola Joan Maragall és l’antiga cuina de l’escola, que va acabar convertint-se en el menjador-cuina que és actualment. Ara el centre no disposa de cuina com a tal, sinó que el funcionament és mitjançant la distribució d’aliments de línia freda que són escalfats a última hora abans de ser servits. Es conserven parts de les antigues instal·lacions, com una cambra frigorífica que “s’ha convertit en l’espai on el personal del menjador es veu obligat a deixar la roba per la manca d’armariets”, detalla la directora.

Famílies i direcció, disposats a accions legals

L’escola sol·licita que es faci una separació física –amb una paret de pladur, per exemple– que separi l’espai de cuina i neteja de la resta del menjador. A banda, de solucionar els temes estructurals. La direcció adverteix a la carta que “si l’Ajuntament no pren mesures immediates, es veuran obligats a recórrer a accions legals”. “Estem parlant de la salut i la seguretat dels nostres alumes i no estem disposats a tolerar més retards i excuses”, manifesta la direcció de l’escola amb el suport dels representants de les famílies.