El periodista, activista i advocat Hibai Arbide, expert en migracions, va ser un dels convidats a la taula rodona a Ca l’Estruch. Amb més d’una dècada a Grècia, assegura que la situació a la frontera de Lesbos és avui més greu que quan hi va arribar.

Quin missatge has vingut a transmetre a Sabadell?

Que les migracions són habituals i normals en la història de la humanitat. El que és excepcional i està provocant patiment és l’intent de limitar tota aquesta mobilitat humana. Les actuals polítiques d’immigració.

T’he sentit parlar de la mal anomenada crisi dels refugiats. Com la descrius tu?

Hi ha una crisi de recepció i una crisi política derivada d’acceptar interpretacions o marcs de l’extrema dreta. Les migracions no són un problema i, per tant, les polítiques que intenten criminalitzar-la o limitar-la són les que creen realment les crisis.

Fa més d’una dècada que ets a Grècia i ara vius concretament a Lesbos. Què et va cridar l’atenció per fer les maletes, en un moment com aquell?

Vaig arribar abans que es comencés a parlar de la mal anomenada crisi dels refugiats. En realitat, a Grècia hi vaig anar per amor. Però era un lloc molt interessant per ser periodista fa deu anys. Hi havia molta atenció. Ara, malauradament, continua sent un lloc molt interessant però amb menys atenció dels mitjans.

Per què s’ha desviat el focus?

D’una banda, perquè hi ha molts més fronts oberts. És difícil que un tema estigui de moda sempre. Però s’hauria d’apostar per explicar determinades situacions i donar-li més importància. Ara, quan intento ‘vendre’ un reportatge d’allà, he de ‘competir’ amb el que passa a Gaza, les eleccions a França, l’última bajanada de Biden… És més complicat.

Quina és la situació actual allà?

És molt pitjor avui. S’han generalitzat les devolucions en calent, una vulneració de drets més descarnada que mai. Hi ha pràctiques que abans només proposaven els grups feixistes locals i que ara duen a terme quotidianament els guardacostes o altres forces policials. En determinats moments, s’ha arribat a suspendre el dret d’asil. Està tot pitjor i l’ajuda està criminalitzada. Per exemple, esperar al mar perquè algú no s’ofegui està prohibit. Si ho fas, corres el risc de ser detingut, amb una condemna de deu anys de presó.

Has viatjat per altres països d’arreu del món en conflicte. Què has après a nivell humà en tot aquest temps?

Algunes de les coses més bèsties que he vist van ser precisament al reportatge amb el 30 minuts, Tombes de sorra, sobre l’externalització de les fronteres al Sahel. I com les polítiques europees afecten països que estan molt lluny del territori europeu i la gent que hi viu. Altres situacions que m’han marcat han sigut a l’Orient Mitjà, on tot és molt extrem. Però la que més em marca és la que tinc al costat de casa. Les devolucions en calent i com això afecta milers de persones.

Com es pot abordar una qüestió global sobre la qual ningú sembla disposat a mullar-se gaire?

És global, però amb matisos. En el fons, el nord global -no geogràfic, sinó polític [EUA, Canadà, Austràlia i Europa]- intenta condicionar la mobilitat humana del món sencer. Condicionen les migracions cap als seus països, però també les que tenen a veure amb sud-sud, la gran majoria. Les polítiques semblen globals, però en el fons estan decidides en molt pocs països.

Com es pot canviar això?

Com s’han afrontat sempre les polítiques d’opressió. A través de l’organització de la gent afectada i la gent solidària. Qüestionant que la raó de l’extrema dreta sigui el sentit comú.

És un moment d’especial preocupació per l’auge d’aquesta extrema dreta?

Clarament. Coses que abans deia l’extrema dreta i es percebien com a extremistes, ara són percebudes com a legítimes o, com a mínim, com a debatibles. I això és molt preocupant.

Tens pensat continuar a Lesbos?

Per la meva feina, puc viatjar sovint i faig cobertures arreu. Tinc la intenció de continuar fent-ho, però amb la base a Lesbos.