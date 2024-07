Una de freda i una de calenta

[Editorial, 6 de juliol de 2024]

A les escoles de Sabadell hi ha moltíssima mà esquerra i talent. Bona prova són els premis que han rebut centres, professors i alumnes per la seva excel·lència a la seva acció docent o bé pels resultats educatius. Aquests reconeixements, que fan les escoles i instituts, l’Ajuntament i en alguns casos puja de nivell amb els premis del Govern de la Generalitat, demostren que a la ciutat hi ha una comunitat educativa que aposta per l’educació de qualitat i un alumnat que sap respondre als reptes que se li posen per davant, sigui als col·legis públics o concertats. Des d’aquí, volem felicitar tots els que han rebut un premi o un reconeixement. Poden conèixer les seves històries a les pàgines 4-5.

Les bones notícies a l’educació són més bones venint d’on venim. No tornarem a parlar novament del mateix de sempre –dels barracons, de l’amiant–. Vostès ja ho coneixen, saben què és el que pensem sobre això. Malgrat que hi hagi talent i bons resultats, tot i que hi hagi iniciativa i empenta, ens preocupen els mals resultats en general dels alumnes, les distraccions i la influència dels mòbils dins i fora de l’aula, la segregació escolar que distancia nens i famílies que ja viuen separades segons els seus barris i l’estil de vida. Ens pertorba la pobresa i com aquesta influeix en els infants i joves de la nostra ciutat i els condiciona als resultats educatius en moltes ocasions. El Govern de la Generalitat, a les mans de qui quedi, tindrà molt per fer a Sabadell i a tot el país.