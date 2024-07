31 FAM triomfa a l’edició del Canet Rock més especial

Una autèntica festa de la música catalana al Canet Rock. En la seva desena edició celebrada aquest dissabte, el festival va acollir els grups referents del panorama nacional d’ara i sempre amb actuacions combinades en l’anomenada Banda Canet Rock. Lluís Llach amb The Tyets, el terrassenc Miki Núñez amb Suu, Ginestà i Buhos, o Lluís Gavaldà amb Figa Flawas, van desfilar per l’escenari per acabar-se unint en una actuació final amb tots els artistes sobre l’escenari al ritme de ‘Que tinguem sort’, emocionant els 25.000 assistents a la cita.

També va formar part del festival el grup referència de la música urbana a Sabadell: els 31 FAM que van actuar passada la mitjanit i van compartir escenari amb una altra banda històrica catalana, la Dharma, per portar al Pla d’en Sala l’icònica ‘La presó del rei de França’ o ‘La flama’, d’Obrint Pas. Aquesta ha estat la segona vegada dels sabadellencs al Canet Rock, en una edició especialment significativa i històrica per a la música del país.