Emma Garcia suma un nou or a la Superfinal de la Copa del Món

Un estiu immillorable per a Emma Garcia que aquest cap de setmana ha sumat un altre or, el tercer consecutiu. Enguany, l’ha aconseguit a la Superfinal de la Copa del Món en el duet mixt lliure juntament amb Dennis González. A Budapest, els vigents campions d’Europa han tornat a quallar una gran actuació que els ha valgut per sumar 213,22 punts.

Amb aquesta puntuació, els nedadors de l’equip espanyol s’han imposat als colombians, Emily Menante i Gustavo Sánchez, que s’han quedat en 210,65 punts i els italians, Filippo Pelati i Flaminia Vernice, que amb 202,23 punts han tancat el podi. D’aquesta manera i sense Jocs, Emma Garcia tanca a l’engròs una temporada que clarament ha anat en línia ascendent. La sabadellenca es va perdre el Mundial de Doha per una lesió, però en els últims mesos ha confirmat el seu domini de la disciplina amb aquests tres ors seguits.