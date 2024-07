Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Acabem la setmana repassant l’actualitat d’aquest diumenge a Sabadell. Què ha passat a la ciutat?

El barri d’Hostafrancs ha sortit al carrer aquest cap de setmana per a celebrar la seva Festa Major. Enguany, les activitats s’han dut a terme únicament el divendres i el dissabte en unes celebracions continuistes. El gran èxit de masses va ser la botifarrada i el concert del grup d’havaneres, Port Bò.

Les barraques no tornaran al carrer d’Emprius. Així ho ha comunicat la Comissió de Festes Populars de Sabadell en un acte a la plaça de les Dones del Tèxtil aquest dissabte. La Comissió ha denunciat “les traves que està posant l’Ajuntament” i lamenta que “gairebé a la meitat del mes de juliol encara no estigui definit l’espai” per dur a terme les seves activitats de la Festa Major de la ciutat.

El Partit Popular de Sabadell ha demanat a l’Ajuntament que col·loqui una pantalla gegant per veure les semifinals de l’Eurocopa. La selecció espanyola va aconseguir aquest divendres la classificació després de guanyar a Alemanya a la pròrroga (2-1). L’equip espanyol buscarà classificar-se per a la final el pròxim dimarts a les 21h davant la selecció francesa.

Sabadell En Comú ha celebrat aquest dissabte una assemblea al Centre Cívic de Can Balsach per renovar la direcció del partit i escollir una nova coordinació. Els Comuns han escollit Margarita Pérez i Marta Salido com a coordinadores de l’espai. L’objectiu del canvi és “reforçar organitzativament el partit, adaptant-se a la nova situació política que hi ha a la ciutat, enfortir territorialment la presència a tots els barris i districtes de la ciutat i mantenir la unitat de les esquerres al municipi”.

El David, un lector del Diari, ha contactat amb El Teu Defensor per a per expressar el seu malestar i el dels seus veïns del carrer Gomera de Sabadell (els Merinals), i lamenten que es troba en molt mal estat. “ És el carrer on m’he criat, on he jugat amb els meus amics i germans, on tenen un pis els meus pares i que encara hi viuen”, contextualitza.