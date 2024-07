Afectacions al trànsit a la ronda de Zamenhof per obres

Les obres per ampliar la xarxa d’aigües freàtiques, procedents del subsol, encaren la seva segona fase. Els treballs, que s’inicien aquest dilluns, comporten afectacions al trànsit a la ronda de Zamenhof, formen part del projecte Sabadell Aigua Circular, que preveu recuperar fins a 1 hm3 d’aigua freàtica anual l’any 2025.

Les obres s’estan fent per trams amb l’objectiu de minimitzar l’afectació als comerços, veïnat de la zona i també a la circulació de vehicles. Mentre durin, hi haurà talls puntuals de trànsit als diferents encreuaments de la via a mesura que avanci la intervenció.

Obres des de l’abril

Tot i la supressió per trams de part de carrils de circulació, s’ordenarà la calçada cercant garantir el trànsit en ambdós sentits. Pel que fa a la zona blava i altres reserves d’estacionament, aquestes s’anul·laran per trams entre el carrer de la Unió i la Via de Massagué.

Les obres d’ampliació de la xarxa d’aigua freàtica van començar l’abril passat al carrer Prat de la Riba i han anat baixant fins a la plaça de Catalunya per endinsar-se ara a la ronda de Zamenhof.

Impulsat per Aigües Sabadell i l’Ajuntament, el projecte té com a objectiu recuperar fins a 1 hm3 d’aigua freàtica anual. Així se’n podrà estendre el seu ús i, al mateix temps, potabilitzar part d’aquestes aigües, fet que permetrà a la ciutat guanyar resiliència hídrica, avançar en l’autoabastiment i reduir la dependència en la compra d’aigua potable.