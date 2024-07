Si la selecció espanyola masculina de futbol arriba a la final de l’Eurocopa, que es disputa a Alemanya, Sabadell instal·larà una pantalla gegant per veure el partit. Així ho ha confirmat aquest dilluns l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, a través d’una piulada a les xarxes socials. De moment, però, no s’ha decidit on s’ubicaria.

🏆📽️Si Espanya passa a la final de l’#EURO2024, a #Sabadell ho veurem en gran! 📍Aquest diumenge 14 de juliol, podrem seguir la Final de l’Eurocopa en pantalla gegant. ℹ️Estigueu atents a les xarxes per tota la informació d’ubicació i horaris!👈 ⚽️ #VamosEspaña ‼️ — Marta Farrés/❤️ (@socmartafarres) July 8, 2024

Aquesta opció havia estat reivindicada fa pocs dies pel Partit Popular, que va demanar a l’Ajuntament que col·loqués la pantalla gegant per veure ja la semifinal contra França, que es jugarà aquest dimarts (21 hores). Plantejament que ha quedat descartat, supeditat només a una hipotètica final.

La selecció espanyola va aconseguir aquest divendres la classificació després de guanyar a l’amfitriona, Alemanya, a la pròrroga (2-1). En cas de passar a la final, el pròxim diumenge a les 21 hores, els de Luis de la Fuente s’enfrontarien al guanyador de l’altre duel, entre Anglaterra i Països Baixos.