Premiada Mobles 2000 i reconeixement pòstum a Miquel Gumí

Laura Massallé

La sabadellenca Mobles 2000 ha estat una de les diverses empreses vallesanes premiades en la segona edició dels Reconeixements Empresarials de Pimec Vallès Occidental, celebrats aquest dilluns a Terrassa. L’empresa de Sabadell, celebra el seu 40è aniversari aquest any, i de la qual Pimec ha destacat que és una empresa especialitzada en mobles a mesura que ofereix projectes personalitzats amb visualitzacions en 3D abans del muntatge, a més de ser coneguda “pel seu excel·lent servei al client, amb finançament sense interessos i muntatge gratuït”.

A més del reconeixement en la categoria de comerç, l’expresident de Sabadell Comerç Centre Miquel Gumí ha rebut un reconeixement pòstum a l’activitat associativa en el comerç a Sabadell per la seva implicació en el món associatiu comercial. Tots els premiats han estat seleccionats per un jurat format per diversos representants de Pimec que ha escollit els guardonats entre una trentena de candidatures.

Aquesta ha estat la segona edició dels Reconeixements Empresarials de la comarca que s’ha celebrat amb un acte de gran format. L’esdeveniment ha servit per ressaltar el paper de les pimes i els autònoms per a la competitivitat del territori i per reivindicar el pes del Vallès Occidental en l’economia catalana i estatal. “Els Vallesos són motor de l’economia catalana i esperem que per molts més anys continuïn sent motor industrial del nostre país”, ha exposat Albert Castellanos, secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya.

El president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol, s’ha expressat en la mateixa línia. Ha assegurat que el Vallès Occidental presenta una millor situació de competitivitat que altres comarques i un nivell d’industrialització més alt. Així, va assenyalar que la salut de les empreses vallesanes “és bona, malgrat que pot millorar” i que des de Pimec “treballem perquè així sigui, perquè aquelles coses que s’aproven des de fora no empitjorin la seva capacitat competitiva i no hi hagi greuges, com en les infraestructures, la formació i o altres, que s’han de resoldre per poder competir en igualtat de condicions amb altres empreses i territoris”, ha reclamat.

La terrassenca Iguña Pharmaceutical Technologies ha estat una de les diverses empreses vallesanes premiades en la segona edició dels Reconeixements Empresarials de Pimec Vallès Occidental. La companyia especialista en sales netes s’ha endut aquest dilluns al vespre la distinció en la categoria d’empresa innovadora. El jurat l’ha destacat com una firma “líder en el desenvolupament de tecnologies farmacèutiques innovadores, contribuint significativament al sector amb solucions avançades per a la indústria farmacèutica”.

La distinció a l’impuls de la Formació Professional ha recaigut en el Gremi d’Instal·ladors CRM (Cerdanyola, Ripollet i Montcada), que “ha demostrat un compromís exemplar amb la formació professional en el sector dels instal·ladors, promovent l’ocupació a nivell local i gestionant diversos programes de formació per a joves”. Fruits Sentmenat Online s’ha endut el premi Joves Empresaris per la seva aposta per la venda de productes frescos per internet, apropant els productes del camp directament al consumidor final.

El reconeixement al creixement d’empresa industrial ha anat a parar a Grupo Armario Persiana S.A.U, GAPSA, de Castellar del Vallès, que “ha experimentat un creixement notable gràcies a la seva excel·lència en la fabricació de persianes, mantenint un alt nivell de qualitat i innovació”.

En paral·lel, el Gremi d’Instal·ladors del Vallès s’ha endut el guardó a l’associacionisme empresarial per haver “estat clau en la defensa dels interessos dels instal·ladors del Vallès, promovent la formació i la col·laboració entre professionals del sector”.

Per la seva banda, la fundació sense ànim de lucre especialitzada en l’àmbit de l’autisme i centre especial de treball Specialisterne Spain, de Sant Cugat, i la firma del sector de la hidràulica Lerrassa Hidraulica S.A., de Ripollet, han compartit la distinció a la perspectiva de diversitat, sostenibilitat, seguretat i salut laboral. De la primera el jurat n’ha ressaltat el fet de treballar “per integrar persones amb autisme al mercat laboral, destacant per la seva inclusió i suport a la diversitat”. De la segona, “el seu compromís amb el benestar dels seus empleats i la promoció d’un ambient de treball inclusiu i divers”.