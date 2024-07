Sabadell preveu tenir agents cívics el 2025 contra els sorolls de l’oci nocturn

Sabadell preveu que uns agents cívics puguin aplacar les molèsties per sorolls de l’oci nocturn l’any 2025. Els veïns del Centre fa anys que es queixen dels sorolls a alguns punts calents del Centre, especialment de dijous a dissabte, i reclamen mesures per combatre-ho. Els afectats, agrupats sota la plataforma Soroll Nocturn, i veïns a nivell particular reclamen la contractació d’aquests professionals.

“La presència policial és el que més funciona, per això seria ideal contractar agents cívics, com es fa a atres ciutats”, proposen Pere Vergés i Eulàlia Tatché, veïns del Centre. També en Joan –nom fictici–, veí del carrer de Gràcia, proposa la contractació d’una desena de professionals 6 hores durant les nits de festa. Unes propostes que l’Ajuntament preveu implantar l’any vinent. “La setmana vinent se celebrarà una nova reunió entre Ajuntament i veïns del Centre”, avancen fonts municipals.

Fonts municipals asseguren que cada any es fa una campanya informativa a l’inici de l’estiu a locals de restauració i oci nocturn per recordar els consells de cara a minimitzar les molèsties a veïnat i respectar el seu descans. Però els veïns ho troben “insuficient“. “No podem dormir, he de prendre medicaments i dormir amb taps i les finestres tancades”, insisteix el veí, que narra que cada cap de setmana ha de conviure amb els sorolls.

“El soroll és horrible, els veïns no parem de trucar a la policia”, exposa la Rut, veïna del carrer de Sant Quirze. Afectats reclamen més patrulles a la zona, mentre que des de l’Ajuntament sostenen que hi ha un dispositiu específic itinerant de Policia Municipal amb una trentena d’agents divendres i dissabtes a la nit. Segons els veïns, els punts calents de les molèsties per xivarri i soroll al Centre es concentren al passeig de la plaça Major i les seves ramificacions –carrer de l’Església, de Gràcia, carrer de la Borriana, entre d’altres– i també al carrer de Sant Quirze, carrer de la Rosa i als entorns del Mercat.