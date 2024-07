Denuncien dues agressions sexuals a Polinyà

Una persona ha estat detinguda i una altra identificada per dues agressions sexuals que han tingut lloc aquesta matinada a Polinyà, en plena Festa Major, segons ha informat l’Ajuntament del municipi. El consistori indica que els Mossos d’Esquadra estan portant a terme les dues investigacions i que la Policia Local s’ha posat a la seva disposició.

Davant d’aquests fets l’equip de govern municipal ha manifestat la condemna “més absoluta” a tota mena d’agressions sexuals i ha mostrat “suport i solidaritat” a les víctimes, les famílies i l’entorn més proper. “La violència sexual contra les dones és un problema de primer ordre i col·lectiu al qual cal fer front des del conjunt de la societat”, afegeix el consistori.

L’Ajuntament també ha demanat “respecte” per la privacitat de les víctimes i ha demanat a la ciutadania que no promogui la circulació d’informacions falses. Alhora ha afirmat que el municipi “no tolera cap tipus de violència sexual” i ha indicat que el govern municipal “continuarà treballant, de la mà de tota la societat, per erradicar-la”.