Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? Fem un repàs de les notícies més destacades aquest dimarts.

A Sabadell hi ha cinc béns culturals d’interès nacional (BCIN), el màxim grau de reconeixement d’un edifici protegit. La Casa Duran, la torre Berardo, el molí de Mornau, el Casal Antoni Casanovas (seu del Museu d’Història) i la Torre d’en Feu. Aquest últim va ser adquirit per l’Ajuntament l’any 2018 i el 2023 es va aprovar el projecte de restauració del lloc. No obstant això, avui dia tot continua igual i la situació cada vegada és més preocupant.

L’abandonament i les arribades de gats i gossos a Sabadell retrocedeixen considerablement en un any (-18%), però les xifres continuen sent elevades per la capacitat del refugi. El 2023 van arribar 788 animals a la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell i en van trobar una llar 626, les xifres més baixes de la darrera dècada a Sabadell en abandonament i també en adopció.

Si la selecció espanyola masculina de futbol arriba a la final de l’Eurocopa, que es disputa a Alemanya, Sabadell instal·larà una pantalla gegant per veure el partit. Així ho ha confirmat l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, a través d’una piulada a les xarxes socials. De moment, però, no s’ha decidit on s’ubicarà.

L’entorn de l’aeroport i el nou Portal Sud -encara en obres- incrementaran l’enllumenat públic amb una inversió de gairebé 560.000 euros que està previst que es dugui a terme en els pròxims mesos. La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dilluns el projecte d’aquestes obres, que es faran en els vials i els espais que hi ha entre el carrer de Bernat Metge i al llarg de la carretera de Bellaterra

Les famílies de l’escola Onze de Setembre de Sant Quirze -al voltant d’una seixantena afectades- han mostrat el seu malestar arran del cas destapat pel Diari, després que un professor d’Infantil fos denunciat i posteriorment apartat del centre per presumptes abusos sexuals. En aquest sentit, lamenten que es van assabentar del succés per la informació publicada en aquest mitjà, qüestionant la manca de comunicació un cop es van produir els fets, al novembre.