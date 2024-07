Un dels efectes més clars de l’envelliment de la població a casa nostra és l’augment del volum de pensionistes. Al Vallès Occidental, 6.246 persones es van beneficiar d’una pensió no contributiva -per jubilació o per invalidesa- durant el 2023. Una de les principals conclusions de l’informe del Consell Comarcal del Vallès Occidental és que continua la tendència a l’alça en el nombre de beneficiaris i en les quantitats rebudes.

Tot i el baix nombre percentual de població beneficiària -inferior a l’1% a la comarca-, el col·lectiu ha augmentat de forma progressiva des del 2016, amb gairebé 1.000 persones més que fa vuit anys. El 2022 ja es va registrar una pujada notable del nombre de pensions (+3,7%), però és aquest 2023 quan es registra l’increment més elevat d’aquest període (+5,8%), amb 340 pensions més que en l’any anterior.

Més de la meitat, el 57,7%, van ser per jubilació (3.605); mentre que el 42,3% van ser per invalidesa (2.641). Les de jubilació són les que presenten un increment en nombres absoluts més notable respecte a l’any anterior, del 8,7% (+289); davant del 2% de pujada de les d’invalidesa (+51). La tònica es manté des del 2016: les de jubilació s’han incrementat un 29,6% (+823), mentre que les d’invalidesa només un 6% (+149).

Pel que fa als imports percebuts, també van a l’alça i se situen en una mitjana de 470 euros mensuals: 500 euros al mes en el cas d’invalidesa i 448 en jubilats. La pujada de l’import més intensa -fomentada per una reforma del govern espanyol del sistema públic- ha estat durant el 2023, amb un augment de gairebé el 15% per ambdós tipus de pensions.

Com es distribueixen per municipis?

Les pensions no contributives presenten diferències entre els diferents municipis del Vallès Occidental. Les localitats amb un nombre més elevat de persones que reben aquest tipus de prestacions són les dues capitals: Terrassa amb un total de 1.730 pensions i Sabadell amb 1.678. Entre totes dues concentren el 47% de la població de la comarca, però agrupen el 55% de les pensions no contributives. A molta distància, els segueix Rubí (548), Cerdanyola del Vallès (395), Montcada i Reixac (348) i Sant Cugat del Vallès (328).

En relació amb la quantia, en les d’invalidesa destaquen tres municipis amb els imports més elevats: Polinyà (543 euros al mes), Cerdanyola del Vallès (526) i Rubí (523). A l’altre extrem, se situen Palau-solità i Plegamans i Sentmenat. Entre el municipi amb el valor més elevat i el més baix hi ha una diferència del 28%, de 119 euros. Curiosament, Sentmenat és el municipi amb ingressos per jubilació més alts de mitjana (484 euros), seguit de Polinyà i Sant Llorenç Savall. En canvi, els municipis amb la jubilació inferior són Sant Quirze del Vallès i Montcada i Reixac, tots dos amb 427 euros mensuals -57 euros entre l’import més alt i el més baix en l’àmbit vallesà-.