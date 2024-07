Mentrestant aquí…

[Editorial, 11 juliol 2024]

En tots els àmbits –sigui el polític, l’econòmic, el social, el cultural, l’esportiu– existeix l’efecte contagi, per a les coses bones i per a les dolentes. Pot semblar que les eleccions recents al Regne Unit i a França no tinguin una incidència directa sobre Sabadell, Catalunya i el conjunt de l’Estat, però en tenen: el revés electoral del Reagrupament Nacional de Le Pen i el triomf de la unió republicana antifeixista a França i la majoria absoluta dels laboristes al Regne Unit sobre els populistes de Nigel Farage envien un missatge fort a tot Europa. La democràcia i els estàndards dels valors europeus de la civilització continuen vius.

Els projectes individuals dels estats d’Europa i de la Unió Europea surten reforçats. L’extrema dreta existeix, té el seu espai, però no aconsegueix un suport majoritari. A Sabadell va entrar amb dos representants a l’Ajuntament als comicis municipals del 2023, i a les darreres eleccions, les catalanes i les europees, s’ha detectat un augment lleu. Els vota al voltant d’un de cada deu veïns, la majoria als barris més humils, on el rebuig cap al sistema pesa més que les polítiques que plantegen aquests partits, que precisament pretenen retallar els drets a les classes treballadores. L’auge del populisme és un fenomen europeu i mundial que s’allarga des de fa gairebé una dècada.

No és una cosa temporal, per això cal resistir i combatre els radicals amb arguments i donant una resposta als problemes reals de la gent, amb unitat entre els demòcrates, com ha passat a França. Sabadell i Catalunya se’n deslliuren, amb escreix, on són residuals, però acumulen poder al conjunt de l’Estat. La normalitat en tots els àmbits que hi ha a la nostra ciutat i al país ens permet estar tranquils. De moment. Per això no ens hem de despistar i recordar constantment que tenim moltes coses i que podríem perdre-ho tot.