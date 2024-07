Les dades policials evidencien que la cibercriminalitat va a l’alça. Els delictes per internet, molts en forma d’estafes, són constants. De fet, a Sabadell, actualment es denuncien diàriament de mitjana sis infraccions vinculades a la ciberdelinqüència, segons l’últim balanç trimestral del Ministeri de l’Interior.

“S’ha incrementat arreu. Creix any rere any. No crec que sigui especialment després de la pandèmia, perquè la línia era ascendent des de fa anys. Però el confinament va fer que molta gent canviés els hàbits i comencés a fer compres per internet. Això s’ha mantingut i fa que puguin créixer els fraus”, apunta com a hipòtesi César Galván, cap de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat de l’ABP de Mossos d’Esquadra a Sabadell. “Com més es fa, més possibilitat hi ha de patir algun tipus de delicte“, avisa.

“Els estafadors van per davant de la norma”

Les tipologies de fraus són molt variades i algunes es mantenen en el temps. Altres, s’aprofiten de la conjuntura. “N’hi ha que són estacionals. Per exemple, quan arriba la campanya de la renda, els lladres saben que la gent rebrà missatges d’Hisenda. I ho aprofiten. Les compres de Nadal també suposen un increment de l’activitat en aquest sentit. Però, la resta de l’any, es mantenen, amb correus electrònics, missatges al mòbil o trucades”, radiografia. Entitats financeres, empreses de serveis, compres o paqueteria estan en el punt de mira, amb suplantacions. “Darrerament, també arriben al whatsapp. Ho rep gent a l’atzar. S’envia un missatge fent-se passar per un fill i acaben demanant fer un ingrés o moviment econòmic”, exemplifica.

L’enginy no té límits i la vigilància és permanent davant l’aparició de nous mètodes d’engany. “Els lladres innoven i van per davant de la norma, també des d’un punt de vista penal. Readapten les seves accions per cometre el màxim nombre de fraus i que sigui més complicat per a nosaltres arribar a detenir-los”, precisa el cap policial. Un dels grups que més preocupa és la gent gran, més vulnerables i amb un grau de desconeixement tecnològic més alt. Per això, Mossos desenvolupa xerrades de conscienciació, per fer-los veure que són potencials víctimes -també en el porta a porta-. “Els estafadors saben que tenen un col·lectiu més fràgil. Però també cau en el parany gent jove”, alerta.

Com es pot evitar l’estafa?

Els cossos de seguretat consideren clau la prevenció i la verificació. “Juguen amb la immediatesa. Hem de sospitar de qualsevol avís o trucada que demani una acció molt urgent. S’ha de tenir pausa, parar i valorar”, adverteix Galván. Un exemple per detectar l’estafa és parar atenció a les possibles faltes d’ortografia en un missatge, infreqüents en el cas d’organismes oficials. I destaca la necessitat de ser proactius: preguntar a l’entitat o empresa real que suposadament ens està enviant el missatge. Personant-nos a l’oficina o trucant directament. Tot plegat, sense compartir cap dada amb aquest ‘intermediari’ que ens contacta a nosaltres i que pretén perpetrar la sostracció de dades personals. “El phishing copia l’aparença d’una entitat oficial sense que ho sigui, suplantant-la”, sintetitza.

Per fer-hi front, l’ús de contrasenyes diferents en cada espai a internet també és recomanable per evitar que, en cas d’accedir a una plataforma, puguin entrar en altres aplicacions. De la mateixa manera, activar les notificacions en dos factors, amb un missatge de confirmació per realitzar qualsevol operació bancària. “Si ho apliquem i ho activem, es pot fer a altres pàgines i és una capa ‘extra’ de seguretat”. Tot plegat, un conjunt de mesures que evitin que la precipitació de l’usuari ens faci caure en la trampa del delinqüent.