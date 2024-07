Quins són els delictes que més creixen a Sabadell?

En les darreres setmanes, els mitjans catalans i estatals han informat sobre una sèrie de successos que conviden a pensar en un increment dels fets delictius en el nostre entorn. Però, és realment així? Ateses les dades del Ministeri de l’Interior centrades a Sabadell, la delinqüència ha crescut a casa nostra, especialment amb una esfera sota la lupa: internet.

El primer trimestre de l’any va tancar amb més delictes cibernètics que mai a Sabadell en aquest període. És, en aquest sentit, la tipologia de fets que més creixen, segons el balanç registrat pels diferents cossos policials a la ciutat. Entre gener i març es van produir 384 infraccions penals a les xarxes -més de quatre al dia-, un 36,7% més que en els mateixos mesos de l’any anterior (525). De fet, aquest indicador no ha parat de créixer i, des de la pandèmia, s’han duplicat els casos relacionats amb la ciberdelinqüència.

Què diuen la resta d’indicadors?

En la resta de delictes, destaca un increment de la criminalitat convencional (+17%). El furt és un dels fets més repetits a Sabadell: 648 coneguts en tres mesos, un 23% més que en el mateix període de l’any anterior (799). En canvi, cauen lleugerament els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions (-4,5) i els robatoris amb violència i intimidació (-1,2%), tipologia que s’espera que es pugui reduir encara més després de l’operació policial de la setmana passada en el desmantellament d’una nau ocupada a la Creu Alta. En el global, el total d’infraccions penals va ser de 2.357 a la ciutat, un 20,5% més que el primer trimestre del 2023.

Les estafes -especialment a internet- amenacen diàriament les potencials víctimes amb missatges, trucades i altres tècniques que busquen perpetrar el robatori. Per això, els cossos de seguretat han reiterat en les últimes setmanes que cal estar molt alerta i no donar cap dada en línia sense abans assegurar que el destinatari és un organisme o entitat oficial acreditada. Amb els ulls posats sobretot en la gent gran, un dels col·lectius més perseguits pels estafadors. Tot plegat, a més, en un context marcat per l’augment de l’activitat per internet, en plenes rebaixes.

L’últim cas denunciat pel Diari és el d’una víctima que va veure com començaven a operar amb el seu compte bancari fins a deixar-lo pràcticament a zero. El testimoni advertia que havia rebut un missatge de l’entitat hores abans que es produís el robatori. Un fet que ha de permetre anticipar-se a un possible frau en determinats casos.

Sabadell, per sota la mitjana catalana

Amb tot, segons dades del tancament de l’any passat, els delictes creixen a Sabadell, però menys que a la resta de ciutats metropolitanes. El 2023 es van detectar 8.116 delictes convencionals a la nostra ciutat. Una xifra baixa, si ho comparem amb altres grans ciutats similars: a Terrassa, per exemple, se’n van detectar 11.881 (+1,3%); a Badalona, 11.881 (+1,3%); i a l’Hospitalet, 18.929 (+5,2%). A Barcelona, l’increment era del 10,2%.

I és que la delinqüència a Catalunya s’ha disparat un 5,6% en només un any, mentre que la situació està més continguda a Sabadell, amb un creixement anual del 0,5%. Tot i això, els lladres semblen haver trobat a l’altra banda de la pantalla un univers on actuar contra la ciutadania.