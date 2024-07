“Vaig veure en directe com em buidaven el compte del banc”

Castellar del Vallès és un dels municipis de més de 20.000 habitants a Catalunya amb l’índex més baix de delictes. Segons dades facilitades pel consistori, l’any passat es van instruir 931 diligències de seguretat ciutadana. Gairebé la meitat, un 41%, van ser per delictes d’estafa. Sobretot en l’àmbit digital.

Un dels casos va tenir lloc fa pocs dies, amb una víctima castellarenca com a dissortada protagonista. “Vaig veure com em buidaven el compte del banc en directe”, explica ella mateixa. La situació es va originar quan va rebre un avís del seu banc amb un missatge que advertia que algú havia intentat fer un pagament. Després d’unes hores, els lladres digitals van començar a operar amb el seu número de compte. Ràpidament, van buidar gairebé tots els estalvis que hi havia, amb despeses consecutives carregades sota el nom de Crowd Entertainme.

Les gestions per recuperar els diners

Per sort, relata ella mateixa, eren pocs diners. Però el disgust és inevitable. Ara, el compte té menys de cinc euros, sense entendre què ha pogut desencadenar el robatori. Després del fet, va iniciar les gestions per recuperar la quantia. Primer, va trucar perquè bloquegessin la targeta i, després, va anar a l’oficina per tenir un extracte per més tard presentar la denúncia a la Policia Local i, finalment, reclamar els diners. Des de l’entitat li asseguren que li tornaran els diners en un termini màxim de dues setmanes.

Una de les circumstàncies que la va sorprendre és que en l’operació sortia una targeta que acabava amb diferents números de la seva targeta física. Al banc, però, van explicar que a l’aplicació del mòbil surt un altre número, per això cal que tothom estigui atent i no es relaxi pensant que no és una estafa.

Aquest és un dels fraus que més creix a Castellar. En total, el 2023 van ser 386 delictes digitals, un 78% més respecte a l’any anterior. Algunes, de grans quantitats de diners. Per això, el regidor de Seguretat Ciutadana, Pepe Leiva, va avisar que l’Ajuntament s’ha plantejat dur a terme campanyes de sensibilització a la ciutadania per prevenir els delictes que es produeixen en el comerç electrònic. Tot plegat, en un context de rebaixes en què les operacions a través d’internet creixen notablement.