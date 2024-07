Adeu a l’històric rètol ‘Del Llac Center’: les obres continuen endavant

Les obres per transformar l’edifici Llac Center, a l’Eix Macià, continuen endavant. Ja està inaugurada la residència d’estudiants situada a les dues torres superiors i, en paral·lel, s’està treballant en la reconfiguració de l’espai comercial que hi haurà amb accés a peu de carrer, en el qual hi haurà establiments com Mercadona, Sanitas i Burger King, entre altres.

Part dels treballs que es fan a les plantes comercials consisteixen en ampliar l’estructura i refer la façana. Per això, en els darrers dies s’ha enderrocat un element característic de la història de l’edifici: el rètol ‘Del Llac Center’ que estava situat a la cantonada de l’edifici entre l’avinguda de Francesc Macià i el carrer del Pare Rodés.

Mercadona s’ubicarà en aquesta cantonada en concret, mentre que Sanitas se situarà a l’altre extrem de la façana de l’edifici a l’Eix Macià. A peu de carrer hi haurà altres establiments com Burger King, mentre que a les plantes superiors hi haurà un espai de jocs, jumping i una pista de bitlles infantils. La previsió és que els establiments obrin d’aquí a un any, l’estiu del 2025.