La residència d’estudiants del Llac Center ja està enllestida. En total, són 374 habitacions dividides en dos edificis simètrics, que començaran a acollir estudiants aquest proper curs, a partir de l’1 de setembre. De fet, ja hi ha un 25% de les habitacions reservades, apunten fonts de la promotora. Aquest dimecres s’ha celebrat la inauguració dels espais amb un contacte informatiu i una visita pels blocs. La residència la gestiona l’empresa Yugo, que coordina més d’un centenar de centres per a estudiants en diferents països del món.

El director executiu de Merkel Capital, Jokin Andueza, ha apuntat Sabadell com una ubicació immillorable per aquest tipus de residència. “Hi ha un entorn molt gran d’estudiants, com a la UAB, que en té un 60.000; també hi ha l’escola de pilots de Sabadell que mundialment es mira molt; hi ha l’escola de Disseny i més d’un miler d’estudiants que es formen al Taulí”, ha detallat Andueza per justificar l’aposta per Sabadell. Per la seva banda, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha apuntat la necessitat que “passin coses a la ciutat”. “Des de l’Ajuntament donarem sempre facilitats a les empreses que volen venir”, ha afegit.

Una residència de primer nivell

Al complex figuren una vuitantena d’habitacions –amb cuina i lavabo– premium amb un preu d’uns 975 euros mensuals i 18 habitacions estàndard més petites a 840 euros. També hi ha diversos espais compartits, com un gimnàs, sales d’estudi, una bugaderia o un pati exterior de coliving. Tot plegat ha suposat una inversió de 30 milions d’euros. Les habitacions de la torre A tenen vistes al llac, mentre que les de la torre B –més econòmiques– donen al carrer dels Filadors. El director executiu ha assenyalat que dels tres graus d’exclusivitat que pot tenir una residència d’estudiants, la del Llac Center queda entre la franja de les més ben equipades.

Damunt del futur centre comercial

Aquesta residència ocupa les plantes superiors del Llac Center; i s’ubica al damunt del nou centre comercial, previst pel 2025, que s’ubicarà a les primeres plantes. És una de les accions per revifar la zona del Paddock i l’Eix Macià, que havia perdut molta vitalitat. Les obres de reforma del Llac Center van començar l’octubre de 2022 i, quasi dos anys després, la residència d’estudiants ja està enllestida. Enrere queda l’ensurt del 7 de febrer de 2023, quan un incendi mentre es feien les obres va provocar una gran columna de fum visible des de diferents localitats.