Ja se saben els dies de lliure disposició per al curs 2024-2025 a Sabadell

Ja es coneixen els dies de lliure disposició 2024-2025 a les escoles de Sabadell. Recentment, el Consell Escolar Municipal va aprovar la proposta de dies de lliure disposició per als centres escolars de la ciutat. A banda dels festius oficials i dels períodes de vacances, hi haurà quatre jornades addicionals en què els alumnes no aniran a classe, distribuïts en els tres trimestres. Seran el 4 de novembre, el 7 de febrer, el 3 de març i el 2 de maig. En el cas de divendres 2 de maig, els sabadellencs i les sabadellenques podran fer un pont de quatre dies, ja que el dijous 1 de maig és festiu amb motiu del Dia del Treball. I en el cas de dilluns 3 de març, es podrà fer un cap de setmana llarg de tres dies; a més, el Carnaval 2025 anirà des del dijous 27 de febrer fins al dimecres 5 de març.

El curs començarà un dia més tard

Com ja es va donar l’any passat, a Sabadell el curs escolar començarà el dimarts 10 de setembre, ja que el dilluns dia 9 –quan començarà el curs al centres catalans– Sabadell celebra el darrer dia de la Festa Major de la ciutat.