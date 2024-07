Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? Repassem les notícies més destacades a la ciutat.

Arriba l’estiu i les ciutats s’adapten al moviment temporal vinculat al turisme. Veïns de Sabadell marxaran a passar uns dies fora, però la ciutat també acollirà visitants en les pròximes setmanes. Alguns, sense l’eventualitat del clima, més perennes.

Les dades policials evidencien que la cibercriminalitat va a l’alça. Els delictes per internet, molts en forma d’estafes, són constants. De fet, a Sabadell, actualment es denuncien diàriament de mitjana sis infraccions vinculades a la ciberdelinqüència, segons l’últim balanç trimestral del Ministeri de l’Interior.

El carrer de la Unió està en obres i els guals són inaccessibles. També ho és l’aparcament a la via pública: mentre durin les obres, no es podrà estacionar a aquell carrer. Fa unes setmanes, van començar les obres a aquest punt del centre per a urbanitzar-lo, en el marc del projecte de camí escolar de la Trama, que permetrà millorar l’accessibilitat al centre i pacificar el trànsit.

La selecció espanyola de futbol va aconseguir la classificació per a la final de l’Eurocopa després d’imposar-se a França per 2 a 1. Uns dels jugadors més destacats de l’enfrontament i del torneig és Lamine Yamal. L’extrem va anotar un autèntic golàs que va suposar el momentani empat a 1 i, al final del partit, va rebre el trofeu com a MVP. Fa molt poc, el vam poder gaudir a Sabadell.

L’Ajuntament instal·larà una pantalla gegant per veure la final de l’Eurocopa aquest diumenge, 14 de juliol, a les 21 h, a l’amfiteatre del parc de Catalunya. Hi jugarà Espanya contra el guanyador de la semifinal entre Països Baixos i Anglaterra. Què n’opinen els sabadellencs?