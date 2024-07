L’Ajuntament atorga més de 7 milions d’euros de fons de la UE per rehabilitar habitatges

L’Ajuntament de Sabadell, a través de l’empresa municipal d’habitatge, Vimusa, ha atorgat més de 7 milions d’euros dels fons Next Generation de la Unió Europea (UE) en subvencions per rehabilitar energèticament habitatges de tota la ciutat, segons ha informat aquest dijous en roda de premsa al consistori. Són les primeres dades de balanç d’aquesta convocatòria, que a la nostra ciutat es canalitza des de l’Oficina de Rehabilitació d’Habitatges, oberta el setembre passat a la carretera de Barcelona, 598 (la Creu de Barberà). Paral·lelament, s’ha comunicat que s’ha ampliat el termini per demanar els ajuts, que acabava el 30 de juny i s’ha allargat fins al 31 de desembre d’enguany. De moment, més de 1.000 domicilis ja tenen confirmada una subvenció.

Els 7 milions formen part del programa 1, adreçat a una sèrie de barris en concret: Can Deu, la Roureda, la Concòrdia, els Merinals, Can Puiggener, Torre-romeu i la Creu de Barberà. El regidor d’Habitatge, Eloi Cortés, ha celebrat que s’hagi assolit aquesta xifra, i ha avançat que el programa encara podria subvencionar el doble de domicilis que han rebut els fons. En total, els 7 milions serviran per rehabilitar 368 habitatges, repartits entre 20 comunitats de veïns. Però Cortés ha recordat que aquesta partida era una reserva inicial i que, com que el fons global encara disposa de pressupost, s’hi podran adherir més comunitats fins al 31 de desembre.

Tots els edificis plurifamiliars que no estiguin en els barris del programa 1, poden optar al programa 3. En aquest cas, es rehabilitaran 24 edificis, que inclouen 472 habitatges. I, en el cas de particulars, s’han atorgat ajudes a 253 propietaris (programa 4). Entre els programes 1, 3 i 4 sumen 1.093 habitatges que ja tenen confirmada una ajuda per millorar l’eficiència i l’estalvi energètic dels seus habitatges. En relació amb el total d’habitatges de Sabadell, rehabilitar-ne un miler suposarà actuar en prop de l’1,2% del parc total d’habitatges d’ús residencial, que el 2022 era de 90.998 segons dades del Cadastre.

El programa més sol·licitat, de totes maneres, ha estat el 5, per elaborar el projecte i el llibre de l’edifici. S’ha de tenir per poder avançar i optar als programes que subvencionen la rehabilitació. Al programa 5 s’hi han adherit 72 comunitats, que aglutinen 1.189 habitatges. Cortés confia que un cop tinguin superada aquesta fase, no abandonin el procés i tirin endavant les obres.

Cortés ha recordat que “com a administració pública no només fem difusió sinó que, en certa manera, aprofitem els fons i volem donar exemple de la tipologia d’intervencions que es poden fer”. Vimusa també ha obtingut fons i per rehabilitar un edifici al carrer de Turina (Cifuentes), un altre al passeig del Comerç i un altre a l’Illa Àurea.

Quines subvencions hi ha?

Els fons europeus Next Generation ofereixen ajuts per cobrir entre el 40 i el 80% del cost de les obres, segons el percentatge d’estalvi energètic que aconsegueixin. En els casos de les persones més vulnerables, la subvenció pot arribar a ser del 100%. Una subvenció també està destinada a cobrir la totalitat de la despesa per elaborar el projecte i el llibre de l’edifici.

L’Oficina de Rehabilitació d’Habitatges presta atenció presencial –en horari d’estiu de 8.15 a 14 h– i telefònica: 93 018 09 01.